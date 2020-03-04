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وزراء الخارجية العرب يجتمعون في القاهرة للتحضير للقمة العربية المقبلة

وزراء الخارجية العرب يجتمعون في القاهرة للتحضير للقمة العربية المقبلة
جامعة الدول العربية
رام الله - دنيا الوطن
يعقد وزراء الخارجية العرب اليوم، اجتماعا في القاهرة بحضور وزير الخارجية، رياض المالكي وذلك تحضيراً للقمة العربية المقبلة.

وقال رئيس الادارة العامة للأمم المتحددة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية، عمر عوض الله إنه سيصار لاتخاذ مواقف رسمية بشأن عديد القضايا والعودة لقرارات الإجماع العربي التي تحدثت عن ضرورة مقاطعة الدول التي تقرر فتح مكاتب لها بالقدس وتعترف بها كعاصمة لدولة الاحتلال.

وشدد عوض الله في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، على أهمية هذا الاجتماع الذي سيصدر عنه بيان هام وسيبعث برسائل واضحة وعلى هذا الاساس سيتم البناء عليه لقمة عربية مختلفة عن القمم السابقة.
واعتبر عوض الله إقدام أي دولة على فتح مكتب تمثيلي لها ذو صفة دبلوماسية أو مكتب تجاري لها في القدس، انتهاك مباشر لقرارات مجلس الامن ولقررات الأمم المتحدة بشكل عام وقرارات الإجماع الدولي بما فيها الدول التي تدعو لحل الدوليتن والحفاظ عليه، في ظل الإعلان عن خطة ترامب نتنياهو والتي تصب في خدمة اليمين المتطرف.

وأكد رئيس الإدارة العامة للأمم المتحددة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية على التواصل مع الدول للتفاهم معها حول صحة الأخبار بشأن فتح مكاتب لها في القدس، والتحقق من الأنباء التي تروج لها إسرائيل بهذا الخصوص.

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