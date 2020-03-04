صبيح: نتنياهو استعمل كل الأدوات غير الأخلاقية للفوز بالانتخابات

وقال صبيح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء: إن شعبنا يتوقع الكثير من الخطوات المقبلة لنتنياهو في معاداة القانون الدولي، والقرارات الدولية، وحقوق شعبنا، مبيناً أن شعبنا سيواصل معركة الدفاع عن حقوقه، بما يستطيع.



وأضاف أمين سر المجلس الوطني: أن المجلس، يتواصل مع كل برلمانات العالم الدولية والإقليمية، من خلال رسائل مباشرة لرؤساء البرلمانات أو عبر الوفود إلى عديد الدول؛ لتوضيح المواقف من أجل خلق ساحة من المناخ الدولي، المعادي لسياسات وانتهاكات إسرائيل المدعومة أمريكياً.

رام الله - دنيا الوطنأكد أمين سر المجلس الوطني، محمد صبيح، أن فوز نتنياهوفي الانتخابات، كان متوقعاً لأنه استعمل كل الأدوات غير الأخلاقية، في هذه الانتخابات.