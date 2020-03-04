دولي

قناة إسرائيلية تتساءل: هل نتنياهو مُصاب بفيروس (كورونا)؟

قناة إسرائيلية تتساءل: هل نتنياهو مُصاب بفيروس (كورونا)؟
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اجتمع الشهر الماضي مع مسؤول بارز في الجيش الإسرائيلي، تم وضعه لاحقاً قيد الحجز الصحي في إطار جهود ردع تفشي فيروس (كورونا).

وبحسب تلفزيون (مكان)، فقد اجتمع نتنياهو مع ضابط إسرائيلي كبير، يخضع للحجر الصحي، بعد زيارة قام بها إلى إيطاليا مؤخرًا.

وأضاف: "رئيس قسم العمليات في الجيش الإسرائيلي الجنرال أهارون حاليوا، تعرض للعزل الصحي، بعد عودته من إجازة في إيطاليا".

وأشارت القناة إلى أن نتنياهو، اجتمع مع حاليوا بعد عودته إلى تل أبيب، قبل أن توعز وزارة الصحة للأخير، بوجوب ملازمته المنزل في إطار خطوات الحجر الصحي.

بدوره، أكد مكتب نتنياهو، أن رئيس الوزراء غير ملزم بالخضوع للحجر بموجب تعليمات وزارة الصحة.

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