حمايل: إن وافقت حماس على زيارة وفد المنظمة للقطاع سنكون بغزة خلال ساعات
خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير
نفى الناطق الإعلامي باسم حركة (فتح)، حسين حمايل، ما يتم تناقله عبر وسائل الإعلام، عن قدوم وفد من منظمة التحرير إلى قطاع غزة؛ لبحث ملف المصالحة الفلسطينية، وسبل مواجهة (صفقة القرن)، مشيراً إلى أن حركة (حماس) لم تقدم لهم دعوة رسمية، حتى اللحظة.
وأضاف حمايل لـ"دنيا الوطن": "إذا أرسلت حركة حماس دعوة رسمية لنا، سيكون وفد منظمة التحرير في قطاع غزة خلال ساعات، ولكننا لم نحصل على دعوة، وترحيب رسمي حتى الآن، وكل ما نسمعه ويقال حول موافقة حماس على اسقبال الوفد غير صحيح".
وكان من المقرر، أن يصل وفد من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، الشهر الماضي، إلى قطاع غزة بناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس؛ لعقد لقاء فصائلي بالقطاع؛ لبحث سبل التصدي لـ (صفقة القرن) الأمريكية.
ولكن الوفد الفصائلي، أرجأ موعد زيارته إلى غزة، معللاً ذلك بعدم الحصول على موافقة (حماس) حتى اللحظة على الزيارة، ولكن حماس أكدت عبر الناطق باسمها فوزي برهوم، أن هناك ترحيباً وموافقة واضحة من الحركة، معتبراً تأجيل الزيارة خطوة مستهجنة ورسالة سلبية لشعبنا، وتحديداً في هذا الوضع الخطير، الذي تمر به القضية الفلسطينية.
نفى الناطق الإعلامي باسم حركة (فتح)، حسين حمايل، ما يتم تناقله عبر وسائل الإعلام، عن قدوم وفد من منظمة التحرير إلى قطاع غزة؛ لبحث ملف المصالحة الفلسطينية، وسبل مواجهة (صفقة القرن)، مشيراً إلى أن حركة (حماس) لم تقدم لهم دعوة رسمية، حتى اللحظة.
وأضاف حمايل لـ"دنيا الوطن": "إذا أرسلت حركة حماس دعوة رسمية لنا، سيكون وفد منظمة التحرير في قطاع غزة خلال ساعات، ولكننا لم نحصل على دعوة، وترحيب رسمي حتى الآن، وكل ما نسمعه ويقال حول موافقة حماس على اسقبال الوفد غير صحيح".
وكان من المقرر، أن يصل وفد من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، الشهر الماضي، إلى قطاع غزة بناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس؛ لعقد لقاء فصائلي بالقطاع؛ لبحث سبل التصدي لـ (صفقة القرن) الأمريكية.
ولكن الوفد الفصائلي، أرجأ موعد زيارته إلى غزة، معللاً ذلك بعدم الحصول على موافقة (حماس) حتى اللحظة على الزيارة، ولكن حماس أكدت عبر الناطق باسمها فوزي برهوم، أن هناك ترحيباً وموافقة واضحة من الحركة، معتبراً تأجيل الزيارة خطوة مستهجنة ورسالة سلبية لشعبنا، وتحديداً في هذا الوضع الخطير، الذي تمر به القضية الفلسطينية.
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