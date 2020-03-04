الصالح وأبو جيش يبحثان الإجراءات المتعلقة بإقامة مركز للتدريب المهني بنابلس

جاء ذلك، خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الحكم المحلي بمدينة البيرة، اليوم الأربعاء، بحضور الطواقم من الوزارتين.





وجرى خلال اللقاء، مناقشة إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، وذلك بهدف تعزيز وبناء قدرات المجالس المحلية، وتعزيز قدرات الشباب، وزيادة التشغيل، حيث ستعتبر المذكرة إطاراً عاماً للاتفاق على تنفيذ مشاريع مشتركة بين الطرفين في كافة محافظات الوطن.



بدوره، أكد الصالح أهمية التعاون والعمل المشترك والتكاملي بين الوزارتين، وذلك في إطار المساعي الرامية لتنفيذ برامج ومشاريع تشغيلية في الهيئات المحلية، تهدف لخلق فرص عمل جديدة، وتخدم أبناء شعبنا في كافة مناطق تواجده.





من جهته، أشاد أبو جيش، بالجهود التي تبذلها وزارة الحكم المحلي، للنهوض بواقع قطاع الحكم المحلي، وتمكين الهيئات المحلية، وتعزيز دورها في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتنفيذ المشاريع التطويرية والتشغيلية، التي تسهم بشكل أساسي في تفعيل دور الشباب، ومشاركتهم في التنمية والتطوير الاقتصادي

والاجتماعي.

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الحكم المحلي، م. مجدي الصالح، ووزير العمل، د. نصري أبو جيش، الإجراءات المتعلقة بإقامة مركز للتدريب المهني في نابلس.