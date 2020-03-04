سفير فلسطين بروسيا يكشف الملفات التي ناقشها مع هنية بموسكو

عبد الحفيظ نوفل سفير دولة فلسطين في روسيا

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خاص دنيا الوطن

أكد عبد الحفيظ نوفل، سفير دولة فلسطين في روسيا، أنه استقبل في السفارة، إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، لافتاً إلى أنه تم التباحث في العديد من الملفات والقضايا.



وقال نوفل لـ "دنيا الوطن": "هنية والوفد المرافق له، زار السفارة بشكل عادي، حيث إن أبواب السفارة مفتوحة لكل الأطياف السياسية، حيث تحدثنا في موضوع المصالحة الفلسطينية، والآليات والسبل الكفيلة بتحقيقها".



وأضاف نوفل: "أكد هنية، ترحيب حركته بزيارة وفد من حركة فتح إلى قطاع غزة، كما تحدث عن موضوع (صفقة القرن)، حيث كان اللقاء جيداً".



وفي السياق ذاته، أكد السفير الفلسطيني، أن الموقف الروسي واضح تجاه القضية الفلسطينية، لافتاً إلى أنه خلال لقاء وزير الخارجية الروسي، سيرخي لافروف مع هنية، أكد أن روسيا تعمل وفق مرجعيات واضحة ومحددة، ممثلة بمنظمة التحرير، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن روسيا معنية بالمصالحة الفلسطينية.