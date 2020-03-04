شؤون فلسطينية

رأفت يبحث مع وفد فرنسي دبلوماسي آخر التطورات السياسية

رأفت يبحث مع وفد فرنسي دبلوماسي آخر التطورات السياسية
صالح رأفت
رام الله - دنيا الوطن
بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) صالح رأفت، مع وفد فرنسي دبلوماسي، آخر التطورات السياسية.

جاء ذلك خلال استقباله، بمشاركة رتيبة النتشة، عضو المكتب السياسي لـ (فدا)، وفداً من القنصلية الفرنسية لدى دولة فلسطين ضم كلاً من: ريمي بولجيو، القائم بأعمال القنصل العام الفرنسي وأوليفيا ايتينو، المستشارة السياسية، ورابهالي سما، المستشار المساعد في القنصلية.

 ورحب رأفت بداية اللقاء، الذي عقد اليوم الأربعاء، بمقر منظمة التحرير الفلسطينية، برام الله، بالوفد الضيف، مؤكداً على عمق العلاقات الفلسطينية- الفرنسية، وأطلعه على صورة الوضع السياسي على ضوء صفقة (ترامب نتنياهو) وتصريحات نتنياهو وبينت، بشأن ضم الأغوار والمستعمرات الإسرائيلية، القائمة على الأرض الفلسطينية، ومناطق واسعة أخرى من الضفة الغربية.

وأكد رأفت للوفد على الإجماع الفلسطيني الرافض لهذه الصفقة المشبوهة، ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني، سيتصدى لها بكافة أشكال المقاومة الشعبية، ولجميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تهويد القدس الشرقية، ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وهدم المنازل، وضم المناطق الفلسطينية، "إسرائيل".

وقال: "إن القيادة الفلسطينية، تواصل تحركها في كل المؤسسات الدولية، من أجل إدانة (صفقة ترامب- نتنياهو) وإجراءات الضم، وبهدف فرض عقوبات على إسرائيل، لما ترتكبه من جرائم وانتهاكات، بحق الشعب الفلسطيني، وعدم التزامها بالقرارات والقوانين الدولية.

وشدد رأفت على اهمية الدور الفرنسي، في عقد مؤتمر دولي حقيقي، يضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

من جانبه، أكد الوفد الفرنسي على موقف الحكومة الفرنسية، الرافض لأية إجراءات إسرائيلية لضم مناطق فلسطينية لإسرائيل، وضد توسيع وبناء مستوطنات إسرائيلية، لافتاً إلى أن الاستيطان كله غير شرعي، وغير قانوني، مؤكداً أيضاً على تمسك فرنسا بحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وأن فرنسا مع عقد مؤتمر دولي جديد؛ ليتابع مخرجات مؤتمر باريس الدولي من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك في القدس الشرقية المحتلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

أخبار ذات صلة

غنام تزور السفارة اليابانية وتشيد بقوة العلاقات مع طوكيو

غنام تزور السفارة اليابانية وتشيد بقوة العلاقات مع طوكيو

&#34;الميزان&#34; يستنكر استمرار استخدام المعابر كمصيدة ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل وحماية المدنيين

"الميزان" يستنكر استمرار استخدام المعابر كمصيدة ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل وحماية المدنيين

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال– شباط 2020

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال– شباط 2020

بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تنصلت من التفاهمات المُبرمة مع الأسير زهران

هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تنصلت من التفاهمات المُبرمة مع الأسير زهران

اتحاد الموظفين يُعلن بدء نزاع عمل مع إدارة (أونروا)

اتحاد الموظفين يُعلن بدء نزاع عمل مع إدارة (أونروا)

دعوات للتواجد في جبل العُرمة بنابلس وأداء صلاة الجمعة المقبل فيه

دعوات للتواجد في جبل العُرمة بنابلس وأداء صلاة الجمعة المقبل فيه

النائب العام يبحث التعاون المشترك مع غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل

النائب العام يبحث التعاون المشترك مع غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

&#34;الميزان&#34; يستنكر استمرار استخدام المعابر كمصيدة ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل وحماية المدنيين

"الميزان" يستنكر استمرار استخدام المعابر كمصيدة ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل وحماية المدنيين

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال– شباط 2020

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال– شباط 2020

هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تنصلت من التفاهمات المُبرمة مع الأسير زهران

هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تنصلت من التفاهمات المُبرمة مع الأسير زهران

اتحاد الموظفين يُعلن بدء نزاع عمل مع إدارة (أونروا)

اتحاد الموظفين يُعلن بدء نزاع عمل مع إدارة (أونروا)

دعوات للتواجد في جبل العُرمة بنابلس وأداء صلاة الجمعة المقبل فيه

دعوات للتواجد في جبل العُرمة بنابلس وأداء صلاة الجمعة المقبل فيه

النائب العام يبحث التعاون المشترك مع غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل

النائب العام يبحث التعاون المشترك مع غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل

عريقات: الخروقات الإسرائيلية الفاضحة للقانون الدولي أدت لعدم صناعة السلام

عريقات: الخروقات الإسرائيلية الفاضحة للقانون الدولي أدت لعدم صناعة السلام

اشتيوي: الخطر يتهدد مئات الدونمات من أراضي قرية قصرة جنوب نابلس

اشتيوي: الخطر يتهدد مئات الدونمات من أراضي قرية قصرة جنوب نابلس

منوعات

شاهد: معجب يطلب يد هيفاء وهبي للزواج على المسرح .. والأمن يتدخل

شاهد: معجب يطلب يد هيفاء وهبي للزواج على المسرح .. والأمن يتدخل

عبدالمجيد عبدالله يغادر تويتر ويعلق: طز

عبدالمجيد عبدالله يغادر تويتر ويعلق: طز

شاهد: نجمات فتحن النار على نادين نسيب نجيم.. هل هجومهن مبرر؟

شاهد: نجمات فتحن النار على نادين نسيب نجيم.. هل هجومهن مبرر؟

ياسمين عبد العزيز ترد على شقيقها بصورة مع العوضي: &#34;وأنا كمان بحبك&#34;

ياسمين عبد العزيز ترد على شقيقها بصورة مع العوضي: "وأنا كمان بحبك"

شمس الكويتية بالمقلوب.. وتثير الجدل من جديد بأحضان وقبلات مع شاب عراقي

شمس الكويتية بالمقلوب.. وتثير الجدل من جديد بأحضان وقبلات مع شاب عراقي

محمد محمود عبدالعزيز يهاجم شقيق ياسمين عبدالعزيز: &#34;الف خساره على الرجوله&#34;

محمد محمود عبدالعزيز يهاجم شقيق ياسمين عبدالعزيز: "الف خساره على الرجوله"

شقيق ياسمين يفضحها عبر&#34;فيسبوك&#34;: تعرفي واحد أصغر منك على حساب سمعتك وسمعتنا

شقيق ياسمين يفضحها عبر"فيسبوك": تعرفي واحد أصغر منك على حساب سمعتك وسمعتنا

محمد رمضان يواجه اتهامات جديدة بسبب لقائه مع الإبراشي

محمد رمضان يواجه اتهامات جديدة بسبب لقائه مع الإبراشي

شاهد: &#34;كورونا&#34; في عزاء والدة جورج وسوف..و&#34;وليد توفيق&#34; يرفض مصافحة المعزين

شاهد: "كورونا" في عزاء والدة جورج وسوف..و"وليد توفيق" يرفض مصافحة المعزين

ليلى علوي تتعرض للتحرش من معجب.. وهذه تفاصيل القصة

ليلى علوي تتعرض للتحرش من معجب.. وهذه تفاصيل القصة

عربي

السلطات المصرية تعدم &#34;عشماوي&#34;

السلطات المصرية تعدم "عشماوي"

إعلامية سعودية: (كورونا) صناعة قطرية

إعلامية سعودية: (كورونا) صناعة قطرية

نائب مصري يُطالب الحكومة بتأجيل سفر المصريين للحج

نائب مصري يُطالب الحكومة بتأجيل سفر المصريين للحج

(كورونا) يقتل إمام مسجد في العراق

(كورونا) يقتل إمام مسجد في العراق