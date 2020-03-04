شؤون فلسطينية

المالكي يبحث مع نظيره التونسي آخر تطورات القضية الفلسطينية

المالكي يبحث مع نظيره التونسي آخر تطورات القضية الفلسطينية
المالكي ووزير الخارجية التونسي
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين، رياض المالكي، مع نظيره التونسي، نور الدين الري، اليوم الأربعاء، بجامعة الدول العربية، آخر تطورات القضية الفلسطينية، في ظل هذه المرحلة الخطيرة التي يتعرض لها المشروع الوطني الفلسطيني في ظل نتائج الانتخابات الإسرائيلية، التي عززت من طبيعة النظام السياسي المشوه، القائم على تصعيد الاستيطان، والضم، وسرقة الأراضي، وسرقة مقدرات الشعب الفلسطيني وأمواله، بالإضافة إلى سبل التعاون الدائم والمشترك بين البلدين على المستويين العربي والدولي. 

كما أطلع المالكي، خلال اللقاء، الذي عقد على هامش أعمال مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب، والتي ستنطلق في مقر الجامعة العربية، اليوم، على خطورة ما تسمى بـ (صفقة القرن)، معرباً عن ثقته التامة لشغل تونس بمجلس الأمن العضو العربي، بالدعم المستمر في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وقضايا الأمة العربية والإسلامية.

حضر اللقاء سفير دولة فلسطين بالقاهرة،ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح، والسفير المناوب بالجامعة، مهند العكلوك، ومدير الإدارة العامة للشؤون العربية بالوزارة، المستشار أول فايز أبو الرب، والمستشار تامر الطيب، والمستشار رزق الزعانين، وجميعهم من مندوبية فلسطين بالجامعة.

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