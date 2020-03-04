السلطات المصرية تعدم "عشماوي"

هشام عشماوي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن المتحدث العسكري المصري، العميد أركان حرب تامر الرفاعي، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق هشام عشماوي، ضابط الجيش السابق، والمدان بتهمة تنفيذ هجمات مسلحة ضد قوات الجيش والشرطة.



ونشر المتحدث العسكري مقطع فيديو، يرصد أبرز الهجمات التي نفذها عشماوي، ضد قوات الجيش والشرطة، خلال السنوات الماضية، كما نشر صورة له ببدلة الإعدام الحمراء.



ووفق موقع صحيفة (اليوم السابع)، فقد ارتبط اسم عشماوي، الذي تم فصله من الجيش المصري قبل سنوات، بعدد من الهجمات المسلحة، التي استهدفت عناصر الجيش المصري في سيناء والقاهرة والإسماعيلية والصحراء الغربية، وفي مقدمة تلك الهجمات، عملية واحة الفرافرة في تموز/ يوليو 2014 التي أسفرت عن مقتل 29 من ضباط وجنود الجيش المصري.



كما تتهمه السلطات المصرية، بأنه نفذ عملية طريق الواحات في تشرين الأول/ أكتوبر 2017 التي أسفرت عن مقتل 11 ضابطاً من الشرطة المصرية، أثناء مداهمتها لأحد المواقع التي كانت تختبئ فيه عناصر موالية لعشماوي.