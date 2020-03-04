شؤون فلسطينية

"الخارجية": خطاب بومبيو تزوير عنيف للحقائق وتدمير ممنهج للمنظومة الدولية

"الخارجية": خطاب بومبيو تزوير عنيف للحقائق وتدمير ممنهج للمنظومة الدولية
وزير الخارجية الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن تصريحات وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو العنصرية، أمام مؤتمر لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (آيباك)، تحدٍ صارخ للمجتمع الدولي والدول وللشرعية الدولية وقراراتها، واستكمالاً لتقويض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وفقاً للمرجعيات الدولية.

وشددت الخارجية في بيان لها، اليوم الأربعاء، على أن صمت العالم على مثل هذه المواقف الانقلابية، ليس تعبيراً عن العجز الدولي فحسب، وإنما شكل من أشكال التواطؤ في تهميش دور الأمم المتحدة، وخلخلة مرتكزات النظام الدولي القائم، بهدف إعادة تشكيله، وبنائه، وفقاً لشريعة الغاب، وعنجهية القوة.

ودانت الوزارة مواقف بومبيو، واعتبرتها ترجمة لبنود (صفقة القرن)، واعتناقاً أيديولوجياً لإسرائيل واحتلالها الأرض الفلسطينية واستيطانها فيها، واعترافاً أميركياً رسمياً بالانقلاب على القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعكست منطق البلطجة والقوة، الذي تتبناه إدارة ترامب في سياستها الخارجية بديلاً عن القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، وكما لجأ نتنياهو بتقديم وعود بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة لتحسين فرصه الانتخابية، أقدم بومبيو على تقديم جملة كبيرة من السخاء والكرم، لكسب أصوات اليهود في الانتخابات الأميركية المقبلة، على حساب الحقوق الفلسطينية فيما يشبه البيان الانتخابي المسبق. 

وتابع البيان: "تختلط عليه الأمور، ويتبادر إلى ذهنه أنه يستمع إلى أحد قادة اليمين المتطرف في إسرائيل، من حيث حجم الولاء والتملق، الذي أبداه بومبيو أثناء تقديمه لما يشبه كشف حساب أو تقرير حول القرارات والمواقف التي اتخذتها إدارة الرئيس ترامب لصالح دولة الاحتلال والاستيطان، والتي صنفها بومبيو كإنجازات، متفاخراً بمستوى (حب) إدارة ترامب وفريقها لإسرائيل، رابطاً تطور الشرق الأوسط ومستقبله بمدى احتضان دولته لدولة الاحتلال، كما يتبادر إلى ذهن المستمع أيضاً أنه أمام واعظ يقوم بدور تبشيري، ويقدم الفتاوى، ويتلاعب بالألفاظ لكسب رضى وود جمهور ترامب والتيار المسيحي اليميني المُتصهين. 

وقالت الخارجية: اختار بومبيو توجيه عدد من الانتقادات لعديد الأطراف التي تقوم بانتقاد انحياز إدارة ترمب لإسرائيل والانتصار للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها بمن فيهم أعضاء الكونغرس الأميركي، وصبّ جام غضبه على مجلس حقوق الإنسان، بسبب قاعدة البيانات التي نشرها، متوعداً بإجراءات عقابية وإخطارات للدول، ولكل من يحاول المساس بالشركات الأميركية العاملة في المستوطنات، وتماماً كما يفعل في العادة نتنياهو عمل بومبيو على ربط توجيه الانتقاد لإسرائيل وتصنيفه كمعاداة للسامية، في محاولة لإخماد أية انتقادات دولية لجرائم وانتهاكات الاحتلال، مدعياً أن ما تقوله وتفعله إدارة ترامب هو "الحقيقة" بعينها، في قلب تعسفي وعنيف لحقائق الصراع والتاريخ والواقع.

وتابعت: لم ينس بومبيو تكرار اسطوانة نتنياهو المشروخة عن حجم التطبيع المزعوم بين إسرائيل والعرب، في سياق محاولاته المستميتة للتغطية على جرائم الاحتلال والاستيطان، ولتبريرها وتسويقها كحق لإسرائيل تحت شعار "النزاع" بين طرفين ودون الاعتراف بأي من حقوق الشعب الفلسطيني في أرض وطنه.

أخبار ذات صلة

المالكي يبحث مع نظيره التونسي آخر تطورات القضية الفلسطينية

المالكي يبحث مع نظيره التونسي آخر تطورات القضية الفلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو لمؤتمر وطني لعموم مكونات شعبنا بأراضي 48 و67 والشتات

"الديمقراطية" تدعو لمؤتمر وطني لعموم مكونات شعبنا بأراضي 48 و67 والشتات

إصابة 5 جنود إسرائيليين بانقلاب جيب عسكري في (سديروت)

إصابة 5 جنود إسرائيليين بانقلاب جيب عسكري في (سديروت)

(حماس) تُعقّب على اعتقال الاحتلال لقيادات من الحركة في رام الله

(حماس) تُعقّب على اعتقال الاحتلال لقيادات من الحركة في رام الله

زيارة: الحكومة تُثمن موقف نقابة المهندسين وتنظر لمطالبهم بإيجابية

زيارة: الحكومة تُثمن موقف نقابة المهندسين وتنظر لمطالبهم بإيجابية

بعثة &#34;تقصي الحقائق&#34; تلتقي شاهر سعد وقادة الاتحاد العام للنقابات

بعثة "تقصي الحقائق" تلتقي شاهر سعد وقادة الاتحاد العام للنقابات

ملحم: النهج الذي أفرزته الانتخابات الإسرائيلية يستدعي إشعال ضوء أحمر بالساحة الدولية

ملحم: النهج الذي أفرزته الانتخابات الإسرائيلية يستدعي إشعال ضوء أحمر بالساحة الدولية

التعليم بغزة تُوضّح الإجراءات الاحترازية ضد فيروس (كورونا)

التعليم بغزة تُوضّح الإجراءات الاحترازية ضد فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

المالكي يبحث مع نظيره التونسي آخر تطورات القضية الفلسطينية

المالكي يبحث مع نظيره التونسي آخر تطورات القضية الفلسطينية

&#34;الخارجية&#34;: خطاب بومبيو تزوير عنيف للحقائق وتدمير ممنهج للمنظومة الدولية

"الخارجية": خطاب بومبيو تزوير عنيف للحقائق وتدمير ممنهج للمنظومة الدولية

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو لمؤتمر وطني لعموم مكونات شعبنا بأراضي 48 و67 والشتات

"الديمقراطية" تدعو لمؤتمر وطني لعموم مكونات شعبنا بأراضي 48 و67 والشتات

إصابة 5 جنود إسرائيليين بانقلاب جيب عسكري في (سديروت)

إصابة 5 جنود إسرائيليين بانقلاب جيب عسكري في (سديروت)

(حماس) تُعقّب على اعتقال الاحتلال لقيادات من الحركة في رام الله

(حماس) تُعقّب على اعتقال الاحتلال لقيادات من الحركة في رام الله

زيارة: الحكومة تُثمن موقف نقابة المهندسين وتنظر لمطالبهم بإيجابية

زيارة: الحكومة تُثمن موقف نقابة المهندسين وتنظر لمطالبهم بإيجابية

بعثة &#34;تقصي الحقائق&#34; تلتقي شاهر سعد وقادة الاتحاد العام للنقابات

بعثة "تقصي الحقائق" تلتقي شاهر سعد وقادة الاتحاد العام للنقابات

ملحم: النهج الذي أفرزته الانتخابات الإسرائيلية يستدعي إشعال ضوء أحمر بالساحة الدولية

ملحم: النهج الذي أفرزته الانتخابات الإسرائيلية يستدعي إشعال ضوء أحمر بالساحة الدولية

منوعات

ياسمين عبد العزيز ترد على شقيقها بصورة مع العوضي: &#34;وأنا كمان بحبك&#34;

ياسمين عبد العزيز ترد على شقيقها بصورة مع العوضي: "وأنا كمان بحبك"

شمس الكويتية بالمقلوب.. وتثير الجدل من جديد بأحضان وقبلات مع شاب عراقي

شمس الكويتية بالمقلوب.. وتثير الجدل من جديد بأحضان وقبلات مع شاب عراقي

محمد محمود عبدالعزيز يهاجم شقيق ياسمين عبدالعزيز: &#34;الف خساره على الرجوله&#34;

محمد محمود عبدالعزيز يهاجم شقيق ياسمين عبدالعزيز: "الف خساره على الرجوله"

شقيق ياسمين يفضحها عبر&#34;فيسبوك&#34;: تعرفي واحد أصغر منك على حساب سمعتك وسمعتنا

شقيق ياسمين يفضحها عبر"فيسبوك": تعرفي واحد أصغر منك على حساب سمعتك وسمعتنا

محمد رمضان يواجه اتهامات جديدة بسبب لقائه مع الإبراشي

محمد رمضان يواجه اتهامات جديدة بسبب لقائه مع الإبراشي

شاهد: &#34;كورونا&#34; في عزاء والدة جورج وسوف..و&#34;وليد توفيق&#34; يرفض مصافحة المعزين

شاهد: "كورونا" في عزاء والدة جورج وسوف..و"وليد توفيق" يرفض مصافحة المعزين

ليلى علوي تتعرض للتحرش من معجب.. وهذه تفاصيل القصة

ليلى علوي تتعرض للتحرش من معجب.. وهذه تفاصيل القصة

شاهد: طوني خليفة مصدوم ويُصرح &#34;زوجتي تعطيني مشروب يؤذي الخصوبة&#34;

شاهد: طوني خليفة مصدوم ويُصرح "زوجتي تعطيني مشروب يؤذي الخصوبة"

&#34;شيماء علي&#34; مصدومة بعد إكتشاف &#34;ميول&#34; خادماتها.. وتروي التفاصيل

"شيماء علي" مصدومة بعد إكتشاف "ميول" خادماتها.. وتروي التفاصيل

شاهد: وصلة رقص شرقي لطفلة روسية تُخرج صافينار وجوهرة من حلبة المنافسة

شاهد: وصلة رقص شرقي لطفلة روسية تُخرج صافينار وجوهرة من حلبة المنافسة

عربي

الجيش المصري يُعدم &#34;عشماوي&#34;

الجيش المصري يُعدم "عشماوي"

إعلامية سعودية: (كورونا) صناعة قطرية

إعلامية سعودية: (كورونا) صناعة قطرية

نائب مصري يُطالب الحكومة بتأجيل سفر المصريين للحج

نائب مصري يُطالب الحكومة بتأجيل سفر المصريين للحج

(كورونا) يقتل إمام مسجد في العراق

(كورونا) يقتل إمام مسجد في العراق