شؤون فلسطينية

"الديمقراطية" تدعو لمؤتمر وطني لعموم مكونات شعبنا بأراضي 48 و67 والشتات

"الديمقراطية" تدعو لمؤتمر وطني لعموم مكونات شعبنا بأراضي 48 و67 والشتات
الجبهة الديمقراطية
رام الله - دنيا الوطن
توجهت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بالتحية والتهنئة إلى جماهير شعبنا الفلسطيني داخل الـ 48، وإلى (القائمة المشتركة) على الإنجاز الكبير الذي تحقق بالفوز بـ 15 مقعداً في (كنيست)، رغم أنف اليمين، واليمين المتطرف، الذي لم يترك وسيلة للتحريض ضد القائمة المشتركة، وضد شعبنا إلا ولجأ إليها.

وقالت الجبهة في بيان لها: إن هذا الفوز الكبير، دليل ساطع على مدى وعي أهلنا في الـ 48، لموقعهم النضالي، في مواجهة المشروع الصهيوني، من داخل الكيان نفسه، خاصة بعد أن باتت خطة (ترامب- نتنياهو)، واضحة المعالم في أهدافها الصفرية، والقائمة على شطب القضية، والحقوق والهوية القومية والوطنية لشعبنا، في الـ 48، وفي كافة مناطق تواجده، لصالح دولة إسرائيل الكبرى، دولة العنصرية والتمييز العرقي، واحتقار الإنسانية.

وأضافت الجبهة، لقد أثبتت القائمة المشتركة، أنها موقع ثقة أهلنا في الـ 48، كماهي موقع ثقة أهلنا في كافة مناطق تواجدهم، في النضال ضد المشروع الصهيوني.

وأكدت الجبهة ضرورة الدعوة إلى مؤتمر وطني، لعموم تجمعات الشعب الفلسطيني في الـ 48، والضفة الفلسطينية، وقطاع غزة، والشتات، لوضع الآليات والإجراءات الضرورية؛ لتطوير البرنامج الوطني الفلسطيني في المواجهة الشاملة للمشروع الصهيوني، مع الأخذ بالاعتبار الخصوصية السياسية والقانونية والجغرافية لكل من هذه التجمعات، ودورها.

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