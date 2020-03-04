إعلامية سعودية: (كورونا) صناعة قطرية

نورا المطيري

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رام الله - دنيا الوطن

اتهمت الإعلامية والروائية السعودية، نورا المطيري، دولة قطر بصناعة فيروس (كورونا) ونشره عبر العالم، مما تسبب في موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأضافت المطيري في تغريدة على موقع (تويتر): "أعتقد أن تركيبة ونشر فيروس (كورونا) قطرية بامتياز"، موضحة أن "الدوحة دفعت مليارات لزراعة هذا الفيروس المخيف في الصين، بهدف ضرب العام 2020 الذي كان معداً له بدء تحقيق رؤية السعودية 2030 ودبي اكسبو 2020 ونهاية الخلافة العثمانية، وتحقيق اتفاق الرياض، وعودة السلام للشرق الأوسط".



وأضافت: "قطر ليس لديها شخص واحد مؤهل للقيام بالأعمال التخريبية، فعلاً هم عاجزون، لكنهم يستأجرون الخبثاء والمرتزقة، الذين يقدمون المشروعات تلو الأخرى، والدليل أن عزمي بشارة هو حاكم قطر الفعلي، الآمر الناهي بسياساتها، لا استبعد تورط قطر في تصنيع (كورونا)".