عضو بثوري فتح: نُريد موافقة رسمية من حماس على زيارة وفد المنظمة لغزة

رابط مختصر:

خاص دنيا الوطن

أكد بيان طبيب، عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن حركته لا تمانع من استعداد حركة حماس في استقبال منظمة التحرير الفلسطينية في قطاع غزة، ولكن تريد موافقة رسمية، وليست إعلامية.



وقال طبيب لـ "دنيا الوطن": "حركة فتح تريد موافقة رسمية وليست إعلامية على زيارة وفد منظمة التحرير الفلسطينية إلى قطاع غزة، حيث إن الرئيس محمود عباس، طلب منذ فترة ذلك، ولم نتلق أي موافقة حتى الآن".



وبين طبيب، أنه إذا كان هناك موافقة رسمية من حركة حماس، على زيارة وفد منظمة التحرير إلى غزة، فسيتوجه فوراً إلى قطاع غزة.



وكان إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قد أعلن خلال لقاء له عبر فضائية (الميادين)، بأن حركته قررت الموافقة، على استقبال وفد منظمة التحرير الفلسطينية في قطاع غزة، ودون شروط.