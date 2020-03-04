إصابة 5 جنود إسرائيليين بانقلاب جيب عسكري في (سديروت)

صورة الجيب

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب 5 جنود إسرائيليين، اليوم الأربعاء، جراء انقلاب جيب عسكري، كانوا على متنه قرب مستوطنة (سديروت).



ووفق موقع (0404) الإسرائيلي، فإن حالة أحد الجنود خطيرة، في حين وصفت إصابات الآخرين بالطفيفة، ونقلوا جميعًا للعلاج.



وكانت جرافة عسكرية إسرائيلية، سقطت، صباح اليوم، في منحدر بحي جبل المكبر بالقدس، أثناء قيامها بهدم منزل أحد الفلسطينيين بالمنطقة.