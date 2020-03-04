نائب مصري يُطالب الحكومة بتأجيل سفر المصريين للحج

حجاج مصريون

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد نائب في مجلس النواب المصري، أنه سيطالب حكومة بلاده بتأجيل ذهاب المصريين للحج هذا العام، بسبب فيروس (كورونا).



وقال النائب محمد أبو حامد: "إذا لم يصدر قرار من الأزهر والمؤسسات الدينية، بتأجيل ذهاب المصريين للحج، حتى إشعار آخر، سيخاطب الحكومة من أجل ذلك"، وفق ما نقلت صحيفة (اليوم السابع) المصرية.



وأوضح أن المؤسسات الدينية الرسمية، عليها أن تخرج، وتطالب بتأجيل ذهاب المصريين للحج هذا العام إلى إشعار آخر، من أجل الحفاظ على المصريين، ومنع انتقال عدوى فيروس (كورونا) خصوصاً وأن المملكة العربية السعودية، أعلنت تعليق العمرة لمواجهة الفيروس.



وكانت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، أعلنت استمرار تلقي طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في الحصول على تأشيرات الحج لأداء الفريضة حتى 10 آذار/ مارس 2020م، وفقاً للتعليمات المنظمة لحج أعضاء الجمعيات الأهلية لهذا العام، على أن تقوم مديريات التضامن، بتسجيل بيانات الطلبات على بوابة الحج الموحدة.