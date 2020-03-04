شؤون فلسطينية

(حماس) تُعقّب على اعتقال الاحتلال لقيادات من الحركة في رام الله

(حماس) تُعقّب على اعتقال الاحتلال لقيادات من الحركة في رام الله
حركة حماس شعار
رام الله - دنيا الوطن
دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، على اعتقال عدد من قيادات الحركة في مدينة رام الله، وإن هذه الحملات والاعتقالات، تستهدف تمرير المخططات، التي ينوي الاحتلال القيام بها في مشاريع الضم، والتوسع الاستيطانية.

وقالت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على لسان القيادي فيها، عبد الحكيم حنيني: إن سياسة الاحتلال في تغييب القيادات الفاعلة والمؤثرة من أبناء شعبنا، لن تفلح في كسر إرادته عن مواصلة طريقه نحو الحرية والاستقلال، وإن أبناء وقيادات حماس، سيظلون في المقدمة، لمواجهة مخططات الاحتلال.

وشددت على أن مواجهة المشروع الاستيطاني في الضفة، ومحاولات الضم التي تقوم بها حكومة الاحتلال، تتطلب إطلاق برنامج وطني شامل، بمشاركة كافة الفصائل، يكون عنوانه التصدي الميداني للاحتلال ومستوطنيه.

وحيت حماس أبناء شعبنا في جنوب نابلس، الذين يتصدون بصدورهم العارية، لجيش الاحتلال ومستوطنيه، وإن معركة الدفاع عن جبل "العرمة" في بلدة بيتا، هو نموذج لإرادة شعبنا وتعبير صادق عن حب الأرض، والتضحية من أجلها.

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