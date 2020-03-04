(كورونا) يقتل إمام مسجد في العراق

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكدت وكالة (السومرية) العراقية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) لمصاب كبير بالسن من محافظة السليمانية.



وأعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، أن المتوفى جراء فيروس (كورونا)، هو إمام مسجد، ويبلغ من العمر (70 عامًا)، مشيرة إلى أن وضعه الصحي لم يكن مستقراً، وخضع للعناية الطبية المشددة، إلا أنه لم يتحمل أعراض المرض.





وكانت محافظة السليمانية، قد أعلنت، في وقت سابق، تسجيل 5 إصابات بفيروس (كورونا)، وهم من عائلة واحدة، ووضعهم الصحي جيد.