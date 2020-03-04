زيارة: الحكومة تُثمن موقف نقابة المهندسين وتنظر لمطالبهم بإيجابية

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رام الله - دنيا الوطن

ثمن وزير الأشغال العامة والإسكان، د. محمد زيارة، اليوم، باسم الحكومة الفلسطينية، الموقف المسؤول، الذي اتخذته نقابة المهندسين، بتأجيل فعالياتها الاحتجاجية، التي أعلنت عنها، وذلك من منطلق المسؤولية الوطنية والاجتماعية، وفي ظل الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني السياسية والصحية، ملبين نداء الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء، د. محمد اشتية.



كما أشاد باجتماع النقابة التي عقد أمس بالأغوار، الذي يعتبر رسالة وطنية وتصدياً لـ (صفقة القرن) والتهديد بضم الأغوار.



وأكد على أن الحكومة، تتفهم مطالب المهندسين، حيث سيتم التعامل معها إيجابياً فور تخطي المؤامرة، التي تحاك على القضية الفلسطينية، وانتهاء الأزمة المالية التي تمر بها.



جاء ذلك، خلال لقائه، اليوم، بنقيب المهندسين، د. جلال الدبيك، ووفد من مجلس النقابة، بحضور وزير العمل، د. نصري أبو جيش، رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالتحاور مع النقابات، والذي أكد بدوره على استمرار الحوار الإيجابي مع النقابات.



من جهته، أكد الدبيك، على ثقة النقابة بالرئاسة، ممثلة بالرئيس ورئيس الحكومة؛ للإستجابة لمطالبهم العادلة، متمنين على الحكومة الفلسطينية، النظر في مطالبهم الحقوقية والقانونية، عندما تكون الظروف مهيأة وملائمة للأوضاع السياسية والصحية.