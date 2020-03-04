دولي

دولة تدعو مواطنيها إلى عدم الذهاب للمساجد بسبب (كورونا)

دولة تدعو مواطنيها إلى عدم الذهاب للمساجد بسبب (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قالت حكومة طاجيكستان، اليوم الأربعاء: إنها دعت المواطنين من خلال قرار رسمي، لتجنب الذهاب إلى المساجد؛ لأداء صلاة الجمعة، وذلك كإجراءٍ احترازي، خوفاً من انتشار فيروس (كورونا) رغم أن البلد، لم يسجل بها أية حالات إصابة حتى الآن.

ونقلت وكالة (رويترز) عن المتحدث باسم لجنة الشؤون الدينية الحكومية، قوله: إن القرار اُتخذ رسمياً، وهو ليس حظراً كاملاً لدخول المساجد؛ بل فقط لتجنب الأعداد الكبيرة خلال صلاة الجمعة.

وقال المتحدث باسم لجنة الشؤون الدينية بهذا الصدد: "ليس هناك حظر كامل على دخول المساجد، لكن هذا الإجراء مطروح بعد طلبات من عدد من الأئمة".

وكانت طاجيكستان، قد أغلقت حدودها مع الصين، وأفغانستان، بسبب تفشي فيروس (كورونا)، وتسعى بذلك إلى حماية تسعة ملايين نسمة.

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