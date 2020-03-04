التعليم بغزة تُوضّح الإجراءات الاحترازية ضد فيروس (كورونا)

طلبة المدارس في قطاع غزة "أرشيفية"

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خاص دنيا الوطن

وضعت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، مجموعة من الإجراءات الوقائية، في كافة المدارس والجامعات، وذلك وسط الحديث المتزايد عن فيروس (كورونا).



وأكد عبد الكريم المجدلاوي، مدير التثقيف والتوعية في وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة، لـ "دنيا الوطن"، أن فلسطين حتى اللحظة، خالية من فيروس (كورونا)، وذلك بحسب تقارير وزارة الصحة الفلسطينية، لافتاً إلى أن وزارة التربية والتعليم، وضعت مجموعة من الإجراءات الاحترازية، إذا ما وصل هذا الفيروس.



وقال المجدلاوي: "وضعنا نشرة تثقيفية على طلبة المدارس، تعلق على جداريات المدارس واللوحات، وتذاع عبر الإذاعة المدرسية، تحث الطلاب على نظافتهم الشخصية، وغسل اليدين بالصابون بشكل جيد، وذلك بعد استخدام الحمام، وبعد الأكل".



وأضاف: "يجب تهوية الغرف الصفية بشكل جيد، واستخدام المناديل عند العطس أو الكحة"، لافتاً إلى أن هناك تعليمات واضحة في حال حدوث أزمات في المدارس، وذلك بالتخلص من النفايات بشكل مباشر، والاهتمام بنظافة المأكل في المقاصف المدرسية.