قوات الاحتلال تعتقل 22 مواطناً من الضفة غالبيتهم من بلدة العيساوية

اعتقالات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء 22 مواطناً من الضفة غالبيتهم من بلدة العيساوية، وبينهم أسرى سابقون قضوا سنوات في سجون الاحتلال، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين،وعمليات تخريب لمحتويات المنازل، وسرقة أموال.



وقال نادي الأسير في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن عشرة مواطنين جرى اعتقالهم من القدس غالبيتهم من بلدة العيساوية، وهم: محمد عامر محمود، وآدم كايد محمود، سائد يوسف عبيد، ومحمود عوني محمود، ومنصور محمد محمود، ومنصور علي ناصر، وصالح داري، ومجد بشير، ومحمد حزينة من البلدة القديمة، كذلك جرى اعتقال لمواطن من بلدة بدو قضاء القدس وهو: محمد عبد الكريم منصور، علماً أن بلدة العيساوية تشهد أعلى نسبة اعتقالات في القدس منذ شهر حزيران العام الماضي، والتي وصلت حتى نهايته (775) حالة اعتقال.



فيما جرى اعتقال لستة مواطنين من عدة أنحاء في رام الله والبيرة غالبيتهم أسرى سابقون قضوا سنوات في سجون الاحتلال، وهم: باجس نخلة، وشادي حجير وكلاهما من مخيم الجلزون، وسائد أبو البهاء، وأحمد أبو زيد (45 عاماً)، وفادي عبد الدايم، وزياد جمال فراج (25 عاماً) من بلدة عين سينيا.



كما اُعتقل مواطنان من طولكرم وهما: إبراهيم عبد القادر سوداني (22 عاماً)، وجهاد محمد خرويش (23 عاماً).



يُضاف إلى المعتقلين ثلاثة مواطنين من نابلس، وهم: أحمد بسام نصار من بلدة مادما، وهزاع محمد عموري من بلدة عورتا، وصلاح دويكات، ومواطن آخر جرى اعتقاله من بلدة خرسا قضاء الخليل وهو أحمد كامل المسالمة.



يُشار إلى أن شرطة الاحتلال في القدس اعتقلت مساء أمس الشيخ رائد فتحي أفرجت عنه لاحقاً، وثلاثة آخرين جرى اعتقالهم أثناء مرروهم عبر جسر الكرامة من بينهم عوض السلايمة مسؤول المقدسات في إقليم حركة فتح في القدس، إضافة إلى أحمد الغول، وعرين الزعانين، ومن المتوقع أن يتم الإفراج عنهم اليوم بشروط.