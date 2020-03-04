عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون في الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء ساحات المسجد الأقصى المبارك في القدس، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة، وسط صلوات تلمودية استفزازية، كما نقل موقع (حرية نيوز).



وتأتي هذه الاقتحامات، صبيحة ما يسمى عيد "البوريم- المساخر" اليهودي، والذي وافق أمس الثلاثاء، واليوم الأربعاء.



ويشهد المسجد الأقصى بشكل شبه يومي، اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، وأذرع الاحتلال المختلفة، فيما تزداد وتيرتها خلال فترة الأعياد اليهودية، بحيث يتخللها استفزازات للمصلين، وعمليات اعتقال، وإبعاد عن المسجد.