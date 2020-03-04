هيئة الأسرى ومفوضية العلاقات الدولية بمنظمة التحرير تبحثان سبل التعاون المشترك

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رام الله - دنيا الوطن

التقى رئيس وحدة العلاقات الدولية، بهيئة شؤون الأسرى والمحررين، رائد أبو الحمص، وطاقم من الوحدة، أمس الثلاثاء بمقر الهيئة، وفداً من ممثلي مفوضية العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين المؤسستين، بما يساهم بتدويل قضية الأسرى.



وفي بداية اللقاء، تحدث أبو الحمص عن جملة الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال من تعذيب وعنصرية، وأوضاع اعتقالية كارثية، لافتاً إلى أنه وفقاً للإحصائيات الأخيرة، فقد بلغ عدد الأسرى القابعين حالياً في سجون الاحتلال 5000 أسير، من بينهم 43 أسيرة و200 طفل و450 أسيراً قيد الاعتقال الإداري.



كما وناقش الطرفان، خلال اللقاء آليات تفعيل وتدويل قضية الأسرى على المستوى الدولي والعربي، مشددين على أهمية وجود دعم وتفاعل شعبوي لهذه القضية المقدسة.



وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على ضرورة بذل الجهود لإبراز قضية الأسرى على كافة الأصعدة، وذلك من خلال بناء تحالفات مع أصدقاء الشعب الفلسطيني، وخلق فرص جديدة للتعاون مع دول العالم.