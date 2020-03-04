دولي

خبير عسكري: أردوغان يسعى لتوسيع حدود تركيا بسوريا وليس وارداً انسحابه

خبير عسكري: أردوغان يسعى لتوسيع حدود تركيا بسوريا وليس وارداً انسحابه
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
اكد الدكتور أمين حطيط، المختص في الشأن العسكري اللبناني، أن الذي يحرك أردوغان، تجاه سوريا، هي أحلام، لافتاً إلى أنه يدخل في أحلامه عبارات ومصطلحات، ليست مألوفة في التعامل بين الدول.

وبين حطيط، أن أردوغان يسعى إلى أن تمديد الحدود التركية، لتشمل حدود القلب التركي، والتي تصل إلى الموصل وحماة وحلب وحمص، وبالتالي هو يريد أن يوسع التمدد العثماني، وإعادة إحياء الدولة العثمانية في المنطقة.

وقال: "هذه أحلام تدخل تركية في مواجهة لا تنتهي، لذلك فإن أردوغان، هو رأس الحربة في العدوان على سوريا، لأنه كان يريد إسقاط سوريا ويضمها لتركيا، وعندما فشل في ذلك، لجأ اليوم إلى الخطة الأخيرة، والتي تتضمن اقتطاع مساحة واسعة من سوريا على طول الحدود مع تركيا لعمق من 30 إلى 35 كيلو متراً".

وَأضاف حطيط: "أردوغان بأحلامه يصطدم بإرادة سورية صلبة للدفاع عن الأراضي السورية، وتمنعه، حيث تلقى البارحة صفعة قوية في طرابلس، علها توقظه من هذه الأحلام".

وفي السياق، أكد الخبير في الشأن العسكري، أنه إذا وجد أردوغان البيئة المناسبة، فإنه سيكرس في سوريا ما فعله في قبرص عام 1974، حيث إن الشعب السوري لم تطلب من تركيا الذهاب إليها لتستعمرها، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنه يتم التعويل فقط على الجيش العربي السوري، والحلفاء؛ لطرد أردوغان من سوريا.

ونوه حطيط، إلى أن فكرة انسحاب أردوغان طوعاً من سوريا، غير واردة، وإنما فكرة طرده قسراً هي الواردة، لافتاً إلى أن إيران وحزب الله مع سوريا، بطرد أردوغان، أما روسيا، فهي تعلن بأنها تحارب الإرهاب، مشددا على ضرورة أن تقف بجانب سوريا في هذا الإطار.

وأشار إلى أن لروسيا مصالح استراتيجية مع تركيا، ما يجعلها في منطقة بين سوريا وتركيا مع الانحياز البسيط للأولى.

أخبار ذات صلة

هل يستطيع بنيامين نتنياهو تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة؟

هل يستطيع بنيامين نتنياهو تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة؟

إصابة مُعلمة إسرائيلية بفيروس (كورونا) وعزل 1000 طالب

إصابة مُعلمة إسرائيلية بفيروس (كورونا) وعزل 1000 طالب

حزب (شاس) اليهودي يتقدم في الانتخابات الإسرائيلية بـ 9 مقاعد

حزب (شاس) اليهودي يتقدم في الانتخابات الإسرائيلية بـ 9 مقاعد

أين وصلت نتائج الانتخابات الإسرائيلية بعد فرز 99% من الأصوات؟

أين وصلت نتائج الانتخابات الإسرائيلية بعد فرز 99% من الأصوات؟

ملكة النرويج: تعرفت على جهاز &#34;آي باد&#34; من خلال الملك عبد الله

ملكة النرويج: تعرفت على جهاز "آي باد" من خلال الملك عبد الله

(كان): الرئيس الإسرائيلي يدرس عدم تكليف أي مرشح بتشكيل الحكومة

(كان): الرئيس الإسرائيلي يدرس عدم تكليف أي مرشح بتشكيل الحكومة

بعد فرز 93%.. انخفاض عدد مقاعد (الليكود) لـ 35 وازدياد قوة (المشتركة)

بعد فرز 93%.. انخفاض عدد مقاعد (الليكود) لـ 35 وازدياد قوة (المشتركة)

شاهد: وزير ألماني يرفض مصافحة ميركل بسبب (كورونا)

شاهد: وزير ألماني يرفض مصافحة ميركل بسبب (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل 22 مواطناً من الضفة غالبيتهم من بلدة العيساوية

قوات الاحتلال تعتقل 22 مواطناً من الضفة غالبيتهم من بلدة العيساوية

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

هيئة الأسرى ومفوضية العلاقات الدولية بمنظمة التحرير تبحثان سبل التعاون المشترك

هيئة الأسرى ومفوضية العلاقات الدولية بمنظمة التحرير تبحثان سبل التعاون المشترك

ناجي سرحان يتفقد العمل بمشروع إنشاء وحدات حي الندى السكنية بتمويل إيطالي

ناجي سرحان يتفقد العمل بمشروع إنشاء وحدات حي الندى السكنية بتمويل إيطالي

الشيوخي: الشواكل والبضائع الإسرائيلية حوّلت أسواقنا لمستعمرات اقتصادية للاحتلال

الشيوخي: الشواكل والبضائع الإسرائيلية حوّلت أسواقنا لمستعمرات اقتصادية للاحتلال

وزيرة المرأة تستقبل القنصل البريطاني الشابة

وزيرة المرأة تستقبل القنصل البريطاني الشابة

عريقات: تصريحات بنس بامبيو وفريدمان تؤكد معارضتهم لنظام دولي يرتكز لقاعدة القانون الدولي

عريقات: تصريحات بنس بامبيو وفريدمان تؤكد معارضتهم لنظام دولي يرتكز لقاعدة القانون الدولي

فتح: قيادة إسرائيل وجهت مجتمعها نحو مزيد من التطرف بسلوكه اليومي

فتح: قيادة إسرائيل وجهت مجتمعها نحو مزيد من التطرف بسلوكه اليومي

منوعات

ياسمين عبد العزيز ترد على شقيقها بصورة مع العوضي: &#34;وأنا كمان بحبك&#34;

ياسمين عبد العزيز ترد على شقيقها بصورة مع العوضي: "وأنا كمان بحبك"

شمس الكويتية بالمقلوب.. وتثير الجدل من جديد بأحضان وقبلات مع شاب عراقي

شمس الكويتية بالمقلوب.. وتثير الجدل من جديد بأحضان وقبلات مع شاب عراقي

محمد محمود عبدالعزيز يهاجم شقيق ياسمين عبدالعزيز: &#34;الف خساره على الرجوله&#34;

محمد محمود عبدالعزيز يهاجم شقيق ياسمين عبدالعزيز: "الف خساره على الرجوله"

شقيق ياسمين يفضحها عبر&#34;فيسبوك&#34;: تعرفي واحد أصغر منك على حساب سمعتك وسمعتنا

شقيق ياسمين يفضحها عبر"فيسبوك": تعرفي واحد أصغر منك على حساب سمعتك وسمعتنا

محمد رمضان يواجه اتهامات جديدة بسبب لقائه مع الإبراشي

محمد رمضان يواجه اتهامات جديدة بسبب لقائه مع الإبراشي

شاهد: &#34;كورونا&#34; في عزاء والدة جورج وسوف..و&#34;وليد توفيق&#34; يرفض مصافحة المعزين

شاهد: "كورونا" في عزاء والدة جورج وسوف..و"وليد توفيق" يرفض مصافحة المعزين

ليلى علوي تتعرض للتحرش من معجب.. وهذه تفاصيل القصة

ليلى علوي تتعرض للتحرش من معجب.. وهذه تفاصيل القصة

شاهد: طوني خليفة مصدوم ويُصرح &#34;زوجتي تعطيني مشروب يؤذي الخصوبة&#34;

شاهد: طوني خليفة مصدوم ويُصرح "زوجتي تعطيني مشروب يؤذي الخصوبة"

&#34;شيماء علي&#34; مصدومة بعد إكتشاف &#34;ميول&#34; خادماتها.. وتروي التفاصيل

"شيماء علي" مصدومة بعد إكتشاف "ميول" خادماتها.. وتروي التفاصيل

شاهد: وصلة رقص شرقي لطفلة روسية تُخرج صافينار وجوهرة من حلبة المنافسة

شاهد: وصلة رقص شرقي لطفلة روسية تُخرج صافينار وجوهرة من حلبة المنافسة

عربي

السيسي يُطالب القوات المسلحة برفع درجة الاستعداد القصوى لحماية أمن مصر القومي

السيسي يُطالب القوات المسلحة برفع درجة الاستعداد القصوى لحماية أمن مصر القومي

نواب كويتيون: نطالب بوقف الرحلات الجوية مع مصر تحسبًا من (كورونا)

نواب كويتيون: نطالب بوقف الرحلات الجوية مع مصر تحسبًا من (كورونا)

الحكومة الأردنية تتوعد مروّجي الشائعات بموضوع فيروس (كورونا)

الحكومة الأردنية تتوعد مروّجي الشائعات بموضوع فيروس (كورونا)

بسبب (كورونا).. السعودية تتخذ إجراءات احترازية على المنافذ الحدودية

بسبب (كورونا).. السعودية تتخذ إجراءات احترازية على المنافذ الحدودية