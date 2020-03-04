المعلمون في الضفة يبدؤون اليوم إضرابًا تحذيريًا

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رام الله - دنيا الوطن

بدأ المعلمون في مدارس الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، إضرابًا تحذيريًا، في جميع المحافظات؛ للمطالبة بتلبية مطالبهم.



وأعلن الاتحاد العام للمعلمين في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الإضراب التحذيري، يأتي احتجاجًا على عدم رد اللجنة الوزارية على مطالبه في نزاع العمل، داعيًا وزارة المالية؛ لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، الصادرة بخصوص القدس.



وأكد الاتحاد، أن الإضراب، سيبدأ بعد الحصة الثالثة في جميع المدارس، باستثناء مديرية التربية والتعليم في القدس ومدارسها، داعياً إلى مغادرة المعلمين في وزارة التربية والتعليم ومديرياتها الساعة العاشرة والنصف.