ناجي سرحان يتفقد العمل بمشروع إنشاء وحدات حي الندى السكنية بتمويل إيطالي

رام الله - دنيا الوطنتفقد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، بغزة، م. ناجي سرحان، وعدد من المسؤولين بالوزارة، سير الأعمال في مشروع إنشاء 111 وحدة سكنية لأصحاب المنازل المهدمة كلياً في حي الندى، شمال قطاع غزة.وقال: قمنا بجولة تفقدية للأعمال الإنشائية، وأعمال الخرسانة التي تشمل الأعمدة والأسقف، والمشروع ضمن مشاريع المنحة الإيطالية بقيمة 16.45 مليون يورو، التي تشمل إعادة إعمار برج المجمع الإيطالي، وتأهيل البنية التحتية في حي الندى، وإعادة إنشاء 75 وحدة سكنية في حي الندى، وتأهيل 17 برجاً متضرراً من أبراج حي الندى.وجرى خلال الجولة الاطلاع على حجم الأعمال الإنشائية المنجزة في المشروع بنسبة 25% والاستماع للتحديات التي تواجه المقاولين، من أجل إنجاز العمل، وتسليم المشروع في المدة المحددة له.وشكر سرحان الحكومة الإيطالية على قرض المشروع، موجهاً دعوة لكافة المانحين لدعم مشاريع إعادة إعمار غزة، ومشاريع الإسكان.