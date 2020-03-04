الشيوخي: الشواكل والبضائع الإسرائيلية حوّلت أسواقنا لمستعمرات اقتصادية للاحتلال



وقال: إن الاحتلال قام منذ عام 67 بتنفيذ خطة استعمارية في أسواقنا، كانت تهدف إلى تفريغ أسواقنا من محتواها التجاري والاقتصادي العربي، من خلال إحلال العملة الإسرائيلية (الشيكل) مكان العملة الأردنية (الدينار) والبضائع الإسرائيلية مكان البضائع والمنتجات الفلسطينية والأردنية والعربية.



وأضاف: أن عملة الاحتلال (الشيكل) قد دخلت جيوبنا واحتلتها، وأن عملة الاحتلال الإسرائيلي، قد حلت في جيوبنا مكان العملة الفلسطينية والأردنية والعربية، والبضائع والمنتجات الإسرائيلية، أصبحت في واجهات المحلات، وعلى رفوف الدكاكين، والمخازن والشركات، ومحلات "السوبرماركت" مكان المنتج المحلي والبلدي والوطني والعربي.



وأكد الشيوخي، على ضرورة تنفيذ خطوات وبرامح فك الارتباط عن اقتصاد الاحتلال، بشكل تدريجي متسارع؛ للوصول إلى الاستقلال الاقتصادي، وطرد عملة الاحتلال الإحلالي الاستيطاني من سلة العملات المتداولة في أسواقنا، وبطرد بضائع ومنتجات الاحتلال الاستعماري، الاستيطاني، الإحلالي الإسرائيلي من سلة المواد الاستهلاكية للمواطن الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، أمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية، المهندس عزمي الشيوخي، في تصريحات صحفية صباح اليوم: إن الشواكل والبضائع الإسرائيلية، حوّلت أسواقنا لمستعمرات ومستوطنات اقتصادية للاحتلال.