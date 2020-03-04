شؤون فلسطينية

هنية يلتقي رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما الروسي

هنية يلتقي رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما الروسي
هنية يلتقي رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما الروسي
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، ووفد قيادة الحركة، السيد ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما الروسي، وذلك في إطار لقاءاته الرسمية، التي يعقدها مع القيادة الروسية، ومكونات المجتمع الروسي.

وتركز الحديث بين الطرفين حول (صفقة القرن) وخطورة تأثيراتها على الساحة الفلسطينية، وحقوق اللاجئين، والتأكيد على موقف روسيا الرافض لها، ووعوداتها بالعمل مع كل الدول التي تدعم هذا التوجه.

وأشار سلوتسكي إلى الحق الفلسطيني، وضمان عدم المساس به، داعيًا في الوقت ذاته إلى أهمية الموقف الفلسطيني الموحد ضد الصفقة.



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