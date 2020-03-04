كهرباء غزة: الأيام المقبلة ستشهد زيادة في عدد ساعات الوصل

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خاص دنيا الوطن

أكدت شركة توزيع الكهرباء، في محافظات قطاع غزة، أن جدول التوزيع، شهد خلال الأيام الماضية، تحسناً بشكل ملحوظ، لافتة إلى أن هناك زيادات في عدد ساعات توصيل التيار الكهربائي.



وقالت الشركة لـ "دنيا الوطن": "نحن ذاهبون خلال الأيام المقبلة، باتجاه أن يكون وضع التيار الكهربائي، أفضل مما سبق، كما أنه لا توجد زيادة في الأحمال على التيار، حيث إنها مستقرة لدى الشركة، وبالتالي الشركة محافظة على استقرار التيار الكهربائي".



وأضافت: "هناك زيادات في عدد ساعات توصيل التيار الكهربائي، وخلال الأيام المقبلة، سوف تزداد تحسناً"، مشيراً إلى أن الجدول المعمول به، هو ثماني ساعات وصل للتيار الكهربائي، مقابل ثماني ساعات قطع، مع زيادة تصل إلى ساعتين.