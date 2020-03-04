دولي

إصابة مُعلمة إسرائيلية بفيروس (كورونا) وعزل 1000 طالب

إصابة مُعلمة إسرائيلية بفيروس (كورونا) وعزل 1000 طالب
صورة من الصين التي ينتشر فيها وباء (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أصيبت معلمة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بفيروس (كورونا)، لتتخذ السلطات الإسرائيلية، قرارًا بعزل 1000 طالب ممن درستهم.

وقالت إذاعة (مكان) الإسرائيلية: إن عدد الإسرائيليين المصابين بفيروس (كورونا) ارتفع إلى ستة عشر مصاباً، بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة، كما تم عزل 34 طالبًا من مدرسة (أفيغدور) في (كريات أونو) بعد إصابة نائبة مديرة المدرسة بفيروس (كورونا)، وهي من المصابين، الذين أعلن عنهم الليلة الماضية، كما تم عزل مدرسة غفعات برنر كاملة لإصابة طالب بفيروس (كورونا).

وأوضحت الإذاعة، أن أحد المصابين عاد من إيطاليا يوم السبت الماضي، والآخر يعمل في محل تجاري بمنطقة أور يهودا بتل أبيب، وسيدة انتقلت لها العدوى بعد أن تواجدت في محله لأكثر من ربع ساعة. 

وفي مستشفى رمبام بحيفا، استُكمل بناء قسم خاص معزول، لاستيعاب مصابين بفيروس (كورونا)، وتخصيص طاقم يشمل 30 ممرضًا وممرضة؛ ليعملوا في هذا القسم.

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