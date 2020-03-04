وزيرة المرأة تستقبل القنصل البريطاني الشابة

لقاء وزير المرأة مع القنصل البريطاني الشابة

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رام الله - دنيا الوطن

استقبلت د. آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، اليوم، في مقر الوزارة، براء حمد الله، الشابة التي تسلمت مهام القنصل البريطاني العام لمدة يوم، يرافقها القنصل البريطاني العام فيليب هول، والوفد المرافق، بحضور كادر من الوزارة.



وأكدت حمد على أهمية تعزيز مهارات القيادة لدى جيل الشباب، من خلال المبادرات التي تتيح لهم تسلم مواقع صنع القرار، لتصقل هذه التجربة شخصية القيادات المستقبلية.



وأطلعت القنصل الشابة على رؤية الوزارة، والتي تتمثل في مجتمع فلسطيني ديمقراطي تعددي، تسوده قيم الكرامة والعدالة والمساواة، ولتحقيق ذلك تعمل الوزارة ضمن عملية تراكمية لإحداث تطور إيجابي، مشيرةً إلى إنجازات وتميز المرأة الفلسطينية في العديد من المجالات العلمية والثقافية، والمهن غير التقليدية، ومواقع صنع القرار.



وأضافت بأن الوزارة تعمل على مستويين بالتوازي، الأول هو القوانين والتشريعات والسياسات، التي تكفل حقوق المرأة كحقوق إنسان، والثاني هو رفع الوعي المجتمعي.



من جانبها، أعربت القنصل الشابة عن سعادتها بهذا اللقاء، الذي أتاح لها فرصة الإطلاع عن كثب على عمل الوزارة، وبأن هذه التجربة المميزة لها في هذا الموقع، تشكل إضافة نوعية لخبراتها.



يذكر، بأن براء حمد الله، فازت ضمن مسابقة طرحتها القنصلية البريطانية بمناسبة الثامن من آذار، لتعزيز قدرات الشابات الفلسطينيات.