عريقات: تصريحات بنس بامبيو وفريدمان تؤكد معارضتهم لنظام دولي يرتكز لقاعدة القانون الدولي

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات: إن تصريحات بنس، بامبيو، وفريدمان فى مؤتمر (إيباك)، تؤكد معارضتهم لنظام دولي، يرتكز إلى قاعدة القانون الدولي، ويعلنون دعمهم للضم والاضطهاد والأبرتهايد والاستيطان والاحتلال.



وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن هؤلاء يحاربون القيم، التي تؤكد على أن السلام يعنى العدل والمساواة.



وجاءت تصريحات عريقات تعقيباً على ما ذكره نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، حيث قال: إنه يجب ألا يتم استبدال الرئيس "الأكثر تأييداً لإسرائيل" بالرئيس "الأكثر مناهضة لإسرائيل" في إشارة مباشرة إلى مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، بيرني ساندرز.



وقال بنس أيضً: إنه شعر بالقلق، خاصة أن أيا من المرشحين الديمقراطيين لم يتحدَ ساندرز خلال المناظرة للديمقراطيين "عندما قام بيرني ساندرز بتلطيخ سمعة إسرائيل"، كما أنه أشاد بسجل الرئيس ترامب بشأن إسرائيل، بما في ذلك نقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، والإعلان بأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لن تعد تعتبرها الولايات المتحدة غير قانونية، بموجب القانون الدولي.



وفي وقت سابق أيضاً، هاجم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، مرشح الرئاسة الأميركية، بيرني ساندرز ووصفه بأنه "إما أحمق أو كاذب"، في مؤتمر (آيياك) المؤيد لإسرائيل.



ولم يشارك ساندرز في مؤتمر لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (آيباك) السنوي قائلاً: إنه منصة "للزعماء الذين يعربون عن تعصبهم، ويعارضون حقوق الفلسطينيين الأساسية" ووصف نتنياهو بأنه "عنصري رجعي".



وقال السفير دانون "لا نريد ساندرز في ايباك، لا نريده في إسرائيل"، وأضاف: "اي شخص يصف رئيس وزرائنا بأنه عنصري إما كاذب أو أحمق جاهل أو كلاهما".



وكان ساندرز، وهو يهودي، كان يعيش في كيبوتس في إسرائيل إبان الستينيات من القرن العشرين، ويصف نفسه بأنه من مؤيدي إسرائيل، قد عبر عن انزعاجه من تحول إسرائيل نحو اليمين في عهد نتنياهو.