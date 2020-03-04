مستجدات قضية صفاء شكشك.. العائلة تختار طريق الدم بالدم

طالبت عائلة السيدة المغدورة صفاء شكشك، والتي قتلت على يد زوجها أحمد أكرم الفالح، قبل عدة اسابيع، في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، بأن يكون الطريق هو الدم بالدم.





جاء ذلك خلال أولى الجلسات العشائرية التي عقدها مجموعة من المخاتير، حول القضية، حيث مثل عائلة المغدورة المختار أبو السعيد ثابت، فيما مثل عائلة الجاني المختار أبو سلمان المغني.





وأكد جلال شكشك، عم المغدورة صفاء، لـ "دنيا الوطن"، أنه تم المطالبة بعدم تقديم أي مساعدة للجاني، سواءً أكانت مادية أو معنوية، أو علنية أو سرية، مشيراً إلى أن العائلة، طالبت الجهات المختصة في قطاع غزة بتنفيذ حكم الإعدام بالجاني، لافتاً إلى أنه ارتكب جريمته بحق زوجته صفاء، ظلما وافتراءً.



يشار إلى أن السيدة صفاء شكشك، قتلت على يد زوجها، أحمد أكرم الفالح، خلال الشهر الماضي، في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، بسبب خلافات على مبلغ مالي بسيط، وقد أثارت الجريمة غضباً واسعاً على المستويين الفلسطيني والعربي.



خاص دنيا الوطن - أحمد العشي