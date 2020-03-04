أين وصلت نتائج الانتخابات الإسرائيلية بعد فرز 99%؟

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت صحيفة (هأرتس) أنه بعد فرز 99% من أصوات انتخابات الكنيست الإسرائيلي، فإن حزب (ليكود) حصل على 36 مقعدًا.



وقالت الصحيفة: إن ائتلاف (أزرق أبيض) حصل على 33 مقعدًا، فيما وصلت (القائمة المشتركة) إلى 15 مقعدًا، كما حصل حزب (شاس) على 9 مقاعد، بينما حزب (يهدوت هتوراة) 7 مقاعد.



ولحد اللحظة، فإن ائتلاف (العمل-جسر-ميرتس) حصل على 7 مقاعد، بينما حصل (يسرائيل بيتنيو) على 7 مقاعد، وحزب (يمينا) 6 مقاعد.



وبتلك النتائج يحصل اليمين 58 مقعدًا، ووسط يسار 55، بينما ليبرمان له 7 مقاعد.