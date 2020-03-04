فتح: قيادة إسرائيل وجهت مجتمعها نحو مزيد من التطرف بسلوكه اليومي



وقال د. حسين حمايل، المتحدث الرسمي باسم حركة (فتح) في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هذه النتائج دليل واضح، أن من يحكم إسرائيل، ويوجه الرأي العام هو سلوك المستوطنين القائم على القمع والقتل والاعتداءات على الشعب الفلسطيني، مؤكداً بأنه مهما كانت النتائج في دولة الاحتلال، فإن الشعب الفلسطيني مستمر على جميع الصعد شعبياً ودوليًا بالتصدي، وفضح ممارسات الاحتلال في كافة المواقع والميادين.



وذكر حمايل: أن النتيجة التي حصلت عليها (القائمة المشتركة) هي دليل واضح على أن أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل، متشبثون بأرضهم، وهذه النتيجة ستساعدهم في الأيام المقبلة على تخطي كثير من الصعاب في حياتهم داخل دولة الاحتلال، التي تمارس بحقهم، أقذر أنواع التمييز والعنصرية.

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني، (فتح) أن تقدم اليمين الإسرائيلي المتطرف، دليل واضح على أن قيادة إسرائيل، وجهت المجتمع الإسرائيلي، نحو مزيد من التطرف بسلوكه اليومي.