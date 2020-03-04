دولي

ملكة النرويج: تعرفت على جهاز "آي باد" من خلال الملك عبد الله

ملكة النرويج: تعرفت على جهاز "آي باد" من خلال الملك عبد الله
رام الله - دنيا الوطن
أكدت سونيا ملكة النرويج، خلال زيارتها إلى الأردن، أنها تعرفت على جهاز الـ "آي باد" لأول مرة بواسطة الملك عبد الله الثاني عام 2010.

ووفق وكالة (عمون) الأردنية، فإن الملكة سونيا، كشفت في اللقاء الافتتاحي، تمهيداً لتوقيع اتفاقية في مجال التكنولوجيا بين البلدين، وبحضور الملك عبد الله الثاني، والعاهل النرويجي هارلد الخامس، أنها سمعت عن جهاز "آي باد" واستعمالاته من الملك عبد الله الثاني في العام 2010، وكان العاهل الأردني، أول من أخبرها عن الاختراع الجديد خلال زيارته للنرويج حينها.

وأشارت ملكة النرويج إلى أن طرداً بريدياً حمل هدية عبارة عن "آي باد" من الملك عبد الله، وصلها بعد أسبوع.

وبينت الملكة سونيا، أنها منذ ذلك اليوم، أدمنت استخدام هذا الجهاز، الذي تطور كثيراً، وبات لا غنى عنه.

أخبار ذات صلة

إصابة مُعلمة إسرائيلية بفيروس (كورونا) وعزل 27 طالبًا

إصابة مُعلمة إسرائيلية بفيروس (كورونا) وعزل 27 طالبًا

أين وصلت نتائج الانتخابات الإسرائيلية بعد فرز 99%؟

أين وصلت نتائج الانتخابات الإسرائيلية بعد فرز 99%؟

(كان): الرئيس الإسرائيلي يدرس عدم تكليف أي مرشح بتشكيل الحكومة

(كان): الرئيس الإسرائيلي يدرس عدم تكليف أي مرشح بتشكيل الحكومة

بعد فرز 93%.. انخفاض عدد مقاعد (الليكود) لـ 35 وازدياد قوة (المشتركة)

بعد فرز 93%.. انخفاض عدد مقاعد (الليكود) لـ 35 وازدياد قوة (المشتركة)

شاهد: وزير ألماني يرفض مصافحة ميركل بسبب (كورونا)

شاهد: وزير ألماني يرفض مصافحة ميركل بسبب (كورونا)

جونسون: الجيش البريطاني قد يتدخل لمواجهة (كورونا)

جونسون: الجيش البريطاني قد يتدخل لمواجهة (كورونا)

مصرع 19 شخصًا بإعصار تينيسي جنوب أميركيا

مصرع 19 شخصًا بإعصار تينيسي جنوب أميركيا

منظمة الصحة العالمية: نستبعد تحول (كورونا) إلى وباء عالمي

منظمة الصحة العالمية: نستبعد تحول (كورونا) إلى وباء عالمي

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس بينهم قادة من (حماس)

حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس بينهم قادة من (حماس)

&#34;الإحصاء&#34; يُعلن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر يناير الماضي

"الإحصاء" يُعلن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر يناير الماضي

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء

أجواء صافية حتى نهاية الأسبوع والجمعة حالة عدم استقرار جوي بفلسطين

أجواء صافية حتى نهاية الأسبوع والجمعة حالة عدم استقرار جوي بفلسطين

عشراوي: طغيان الصهيونية الأصولية نتيجة لغياب المساءلة الدولية والتواطؤ الأمريكي

عشراوي: طغيان الصهيونية الأصولية نتيجة لغياب المساءلة الدولية والتواطؤ الأمريكي

أبو هولي يُؤكد التزام دائرة شؤون اللاجئين بدعم المؤسسات بالمخيمات الفلسطينية

أبو هولي يُؤكد التزام دائرة شؤون اللاجئين بدعم المؤسسات بالمخيمات الفلسطينية

السفارة الفلسطينية بإيطاليا تُوجه دعوة للجالية بشأن فيروس (كورونا)

السفارة الفلسطينية بإيطاليا تُوجه دعوة للجالية بشأن فيروس (كورونا)

شمالي: إيفاء الدول المانحة بوعودها المالية لـ (أونروا) سيجعلنا بأمان حتى أبريل

شمالي: إيفاء الدول المانحة بوعودها المالية لـ (أونروا) سيجعلنا بأمان حتى أبريل

منوعات

شمس الكويتية بالمقلوب.. وتثير الجدل من جديد بأحضان وقبلات مع شاب عراقي

شمس الكويتية بالمقلوب.. وتثير الجدل من جديد بأحضان وقبلات مع شاب عراقي

محمد محمود عبدالعزيز يهاجم شقيق ياسمين عبدالعزيز: &#34;الف خساره على الرجوله&#34;

محمد محمود عبدالعزيز يهاجم شقيق ياسمين عبدالعزيز: "الف خساره على الرجوله"

شقيق ياسمين يفضحها عبر&#34;فيسبوك&#34;: تعرفي واحد أصغر منك على حساب سمعتك وسمعتنا

شقيق ياسمين يفضحها عبر"فيسبوك": تعرفي واحد أصغر منك على حساب سمعتك وسمعتنا

محمد رمضان يواجه اتهامات جديدة بسبب لقائه مع الإبراشي

محمد رمضان يواجه اتهامات جديدة بسبب لقائه مع الإبراشي

شاهد: &#34;كورونا&#34; في عزاء والدة جورج وسوف..و&#34;وليد توفيق&#34; يرفض مصافحة المعزين

شاهد: "كورونا" في عزاء والدة جورج وسوف..و"وليد توفيق" يرفض مصافحة المعزين

ليلى علوي تتعرض للتحرش من معجب.. وهذه تفاصيل القصة

ليلى علوي تتعرض للتحرش من معجب.. وهذه تفاصيل القصة

شاهد: طوني خليفة مصدوم ويُصرح &#34;زوجتي تعطيني مشروب يؤذي الخصوبة&#34;

شاهد: طوني خليفة مصدوم ويُصرح "زوجتي تعطيني مشروب يؤذي الخصوبة"

&#34;شيماء علي&#34; مصدومة بعد إكتشاف &#34;ميول&#34; خادماتها.. وتروي التفاصيل

"شيماء علي" مصدومة بعد إكتشاف "ميول" خادماتها.. وتروي التفاصيل

شاهد: وصلة رقص شرقي لطفلة روسية تُخرج صافينار وجوهرة من حلبة المنافسة

شاهد: وصلة رقص شرقي لطفلة روسية تُخرج صافينار وجوهرة من حلبة المنافسة

شاهد: كمامة فاخرة للحماية من &#34;كورونا&#34; تضع عيسى المرزوق بموقف محرج

شاهد: كمامة فاخرة للحماية من "كورونا" تضع عيسى المرزوق بموقف محرج

عربي

نواب كويتيون: نطالب بوقف الرحلات الجوية مع مصر تحسبًا من (كورونا)

نواب كويتيون: نطالب بوقف الرحلات الجوية مع مصر تحسبًا من (كورونا)

الحكومة الأردنية تتوعد مروّجي الشائعات بموضوع فيروس (كورونا)

الحكومة الأردنية تتوعد مروّجي الشائعات بموضوع فيروس (كورونا)

بسبب (كورونا).. السعودية تتخذ إجراءات احترازية على المنافذ الحدودية

بسبب (كورونا).. السعودية تتخذ إجراءات احترازية على المنافذ الحدودية

الأسد يُحدد موعد انتخابات البرلمان السوري

الأسد يُحدد موعد انتخابات البرلمان السوري