ملكة النرويج: تعرفت على جهاز "آي باد" من خلال الملك عبد الله

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكدت سونيا ملكة النرويج، خلال زيارتها إلى الأردن، أنها تعرفت على جهاز الـ "آي باد" لأول مرة بواسطة الملك عبد الله الثاني عام 2010.



ووفق وكالة (عمون) الأردنية، فإن الملكة سونيا، كشفت في اللقاء الافتتاحي، تمهيداً لتوقيع اتفاقية في مجال التكنولوجيا بين البلدين، وبحضور الملك عبد الله الثاني، والعاهل النرويجي هارلد الخامس، أنها سمعت عن جهاز "آي باد" واستعمالاته من الملك عبد الله الثاني في العام 2010، وكان العاهل الأردني، أول من أخبرها عن الاختراع الجديد خلال زيارته للنرويج حينها.



وأشارت ملكة النرويج إلى أن طرداً بريدياً حمل هدية عبارة عن "آي باد" من الملك عبد الله، وصلها بعد أسبوع.



وبينت الملكة سونيا، أنها منذ ذلك اليوم، أدمنت استخدام هذا الجهاز، الذي تطور كثيراً، وبات لا غنى عنه.