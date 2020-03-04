حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس بينهم قادة من (حماس)





ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، قيادات من حركة (حماس) الأسير المحرر باجس نخلة، وأحمد زيد، من مخيم الجلزون، والأسير المحرر، سائد أبو بهاء، من بيتونيا غرب رام الله، بعد تفتيش منازلهم، كما نقل موقع (حرية نيوز).



كما اعتقلت الأسير المحرر فادي عبد الدايم من رام الله، وشادي حجير من مخيم الجلزون.



وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر، أحمد بسام نصار، من مادما، والأسير المحرر، هزاع عموري من عورتا، وصلاح الدين دويكات من بلاطة البلد.



وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم طولكرم، واعتقلت كلاً من: إبراهيم السوداني، والأسير المحرر جهاد خريوش، بعد دهم منزليهما في مخيم طولكرم وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.



كما اعتقلت قوات الاحتلال محمد حزينة، من القدس، وأحمد مسالمة، من دورا جنوب الخليل.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، داهمت منزل الأسير كنعان زلموط، في بيت فوريك شرق نابلس؛ وصادرت أموالاً من منزل الشاب أحمد مصلح، في نابلس.



كما اقتحمت قوات الاحتلال منازل الأسرى المحررين، رأفت رشيد عبد الله موقدي، وعليان رشيد عبد الله موقدي، وأحمد حمدان علي مصلح، وضياء مصلح، في بلدة الزاوية غرب سلفيت، وصادرت أموالاً منها.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثمانية مواطنين من بلدة العيسوية شمال القدس.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت محمد عامر محمود، وآدم كايد محمود، وسائد يوسف عبيد، ومحمود عوني محمود، ومنصور محمد محمود، ومنصور علي ناصر، وصالح داري، ومجد بشير.



وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال، سلمت الشاب منير كايد محمود، بلاغاً لمراجعة مخابراتها صباح اليوم.

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس، طالت عدداً كبيراً من المواطنين بينهم قادة في حركة (حماس).