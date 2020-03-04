"الإحصاء" يُعلن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر يناير الماضي

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رام الله - دنيا الوطن

سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضا مقداره 1.42% خلال شهر كانون الثاني 2020 مقارنة بشهر كانون الأول 2019، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 107.36 خلال شهر كانون الثاني 2020 مقارنة بـ 108.91 خلال شهر كانون الأول 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).



حركة كميات الإنتاج الصناعي على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية



سجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 6.16% خلال شهر كانون الثاني 2020 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 82.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.



كما سجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 1.96% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.39% من إجمالي أنشطة الصناعة.



في حين سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 28.82% والتي تشكل أهميتها النسبية 11.95% من إجمالي أنشطة الصناعة.



سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 10.75% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.68% من إجمالي أنشطة الصناعة.



أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر كانون الثاني 2020 مقارنة بشهر كانون أول 2019 أهمها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، صناعة المنتجات الغذائية، صناعة منتجات التبغ، صناعة الخشب ومنتجات الخشب، وصناعة الملابس.



من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، صناعة منتجات المطاط واللدائن، صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الأثاث.