(كان): الرئيس الإسرائيلي يدرس عدم تكليف أي مرشح بتشكيل الحكومة

الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم تحالف (أزرق أبيض) بيني غانتس

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رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان): إن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، يدرس إمكانية عدم تكليف أي من رئيس الوزراء الحالي، زعيم حزب (ليكود) بنيامين نتنياهو، وزعيم تحالف (أزرق أبيض) بيني غانتس مهمة تشكيل الحكومة، في ضوء نتائج انتخابات (كنيست) الـ 23 المتقاربة، ونقل التفويض مباشرة إلى كنيست.



وأكدت الهيئة، وفق ما نقل موقع (عرب 48) أنه ينص القانون الإسرائيلي، على أنه في حالة عدم تشكيل حكومة بعد منح الفرصة لمرشحي الكتلتين الأكبر حجماً في كنيست، في هذه المرحلة يتم تحويل هذه المهمة إلى كنيست، حيث يستطيع أي عضو كنيست من تولي مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، شرط أن يحظى بتأييد 61 نائباً من أصل 120، وفي حال لم يفلح أي من أعضاء كنيست من إنجاز المهمة خلال الـ 21 يوماً، فيتم حل كنيست والتوجه إلى انتخابات جديدة.



ووفقًا للهيئة الإسرائيلية، فلن يتم اتخاذ القرار النهائي من قبل ريفلين، حتى يتم نشر النتائج النهائية الأسبوع المقبل.



ووفق النتائج شبه النهائية التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية بعد فرز 93% من مجمل الأصوات حصل الليكود على 35 مقعدًا، مقابل 32 لتحالف (أزرق أبيض)، و(القائمة المشتركة) 16 مقعدا، وبهذا يحصل معسكر اليمين على 59 مقعدًا، وسيكون بحاجة إلى نائبين لتشكيل حكومة بغالبية 61 نائباً من أصل 120.