بعد فرز 93%.. انخفاض عدد مقاعد (الليكود) لـ 35 وازدياد قوة (المشتركة)





وبذلك يكون لمعسكر (اليمين) 58 مقعداً ولمعسكر (الوسط – اليسار) 55 مقعداً، فيما يتوقع أن يعلن مساء اليوم عن النتائج النهائية للانتخابات، بعد أن تنتهي عملية فرز الأصوات في المظاريف المزدوجة، وتلك التي أدلى بها الناخبون الخاضعون للحجر الصحي.



وقال رئيس (القائمة المشتركة)، أيمن عودة: إن حزبه حقق إنجازاً منقطع النظير في الانتخابات لـ (كنيست) الـ 23 معربًا مع ذلك عن استيائه من النتائج التي حصل عليها معسكر اليمين.

وأضاف أن حزبه سيمنع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تأليف الحكومة المقبلة كونه لا يملك 61 مقعداً، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)





وتابع: أن هذه المرة كانت نسبة التصويت الأعلى لـ (القائمة المشتركة) في المجتمع، مؤكداً أن هذا الأمر يفتح آفاقاً مهمة تستوجب تعزيز هذه الشراكة.

رام الله - دنيا الوطنبعد فرز حوالي 93% من أصوات المقترعين في انتخابات (كنيست) انخفض عدد المقاعد لحزب (الليكود) ليصبح 35 فيما ازدادت قوة (القائمة المشتركة) إلى 16 مقعداً.