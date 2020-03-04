مصرع مواطن بعد انزلاق شاحنة عليه أثناء قيامه بإصلاحها في الخليل

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن غرفة عمليات مديرية الشرطة، تلقت بلاغاً بوقوع حادث مروري في مدينة دورا، وعلى الفور تحركت الشرطة وطواقم الإسعاف للمكان؛ لمعاينة الحادث وإسعاف المصاب.



وأضاف ارزيقات: بأن الحادث كان ناجماً عن انزلاق الشاحنة أثناء قيام سائقها بإصلاحها، مما تسبب بوفاته على الفور.



وأكد أنه تم إبلاغ النيابة العامة، ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور؛ للوقوف على أسبابه.

رام الله - دنيا الوطنلقي مواطن يبلغ من العمر (27 عاماً) من سكان مدينة يطا، مصرعه بعد انزلاق شاحنة عليه، أثناء قيامه بإصلاحها ببلدة دورا جنوب الخليل.