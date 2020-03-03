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السيسي يطالب القوات المسلحة برفع درجة الاستعداد القصوى لحماية أمن مصر القومي

السيسي يطالب القوات المسلحة برفع درجة الاستعداد القصوى لحماية أمن مصر القومي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على ضرورة الاستمرار في التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر والاستعداد القتالي، وصولاً إلى أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ أية مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومي، وذلك في ظل التحديات الراهنة التي تموج بها المنطقة.

جاء ذلك، خلال ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، اجتماعا موسعا لقيادات القوات المسلحة، حيث أطلع خلاله على مجمل الأوضاع الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وفق (سكاي نيوز عربية).

وحضر الاجتماع الموسع، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن السيسي اطلع خلال الاجتماع على مجمل الأوضاع الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في أنحاء الجمهورية، والتدابير والخطط الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة لملاحقة والقبض على العناصر الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد خاصة في شمال سيناء.

وأشاد السيسي بجهود القوات المسلحة لتحقيق الأمن والاستقرار والتصدي للعمليات الإرهابية بالبلاد، بالتعاون مع جهاز الشرطة المدنية، وما يبذلونه من تضحيات فداء للوطن وحفاظا على أمنه وسلامته ومقدرات شعبها.

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