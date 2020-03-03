نواب كويتيون: نطالب بوقف الرحلات الجوية مع مصر تحسبًا من (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

طالب نواب كويتيون بوقف رحلات الطيران مع مصر، وتشديد الإجراءات المتخذة للوقاية من تفشي وباء (كورونا).



وانتقد أربعة نواب وهم: صفاء الهاشم، وصالح عاشور، ويوسف الفضالة، وعبد الكريم الكندرين، بشدة ما أسموه بـ "التعتيم المصري" بهذا الشأن.



ونقلت صحيفة (القبس) عن النائبة الهاشم قولها عن مصر: "من غير المعقول بلد بهذا الحجم ما فيه (كورونا)".



ورأت الهاشم أن قرار وقف إصدار التأشيرات للمصريين صائب "في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في مواجهة وباء (كورونا)".



ودعت البرلمانية الكويتية إلى "منع جميع الوافدين المقيمين الذين يقضون إجازاتهم في مصر من دخول الكويت خلال هذه الفترة، حتى نتأكد من عدم إصابتهم بالمرض".



وطالب النائب يوسف الفضالة "بإيقاف خطوط الطيران القادمة من مصر، مثلما تم إيقافها مع إيران"، لافتاً إلى أن الجالية المصرية "من أكبر الجاليات المقيمة في الكويت، وما يحدث هناك أمر غريب بعدم الاعتراف إلى الآن بوجود حالات مصابة، ولهذا علينا تنبيه وزير الصحة لأخذ الحيطة والحذر".



بدوره، دعا عاشور حكومة بلاده إلى "وقف استمرار استقبال الطائرات من مصر وإيطاليا، إلى حين التأكد من خلو القادمين من البلدين من كورونا"، مشدداً على أن "صحة المواطنين ومصلحة البلاد فوق كل اعتبار، ولا مجال للمجاملات".



أما النائب الكندرين، فقد قال: إن "تزايد إصابة أشخاص عائدين من مصر بالفيروس، وآخرها حالة أعلنتها الولايات المتحدة، وتزايد حالات الوفاة في إيطاليا، يتطلب من الحكومة اتخاذ قرار بوقف استقبال القادمين من البلدين، من غير المواطنين"، مشدداً على أن "صحة وسلامة الناس فوق المجاملات السياسية أو الحسابات الدبلوماسية".