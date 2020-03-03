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الحكومة الأردنية تتوعد مروّجي الشائعات بموضوع فيروس (كورونا)

الحكومة الأردنية تتوعد مروّجي الشائعات بموضوع فيروس (كورونا)
الشرطة الأردنية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الحكومة الأردنية، أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية، بحق من يطلق الشائعات والأخبار الزائفة، بخصوص انتشار فيروس (كورونا).

وأوضح وزير الدولة للشؤون القانونية في الأردن، مبارك أبو يامين، ضرورة احترام خصوصية الأردني المصاب، والمشتبه بإصابته، والمتواجدين في الحجر الصحي وأسرهم، مؤكداً أنه "سيتم اتخاذ الإجراء القانوني الرادع بحق المخالفين، بما في ذلك تحريك دعوى لدى النائب العام بهذا الخصوص"، بحسب ما نقل موقع (خبرني).

وكانت وزارة الصحة الأردنية، قد أعلنت تسجيل حالة إصابة واحدة بفيروس (كورونا) في الأردن، مؤكدة أن "حالة المصاب بصحة جيدة، ويتلقى العلاج لحين تمثاله للشفاء الكامل، ومغادرته المستشفى".

وأكدت أنها "سجلت حالة مشتبه بإصابتها لدى شخص خالط المصاب، وتم عزله احترازياً ومراقبته".

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