أجواء صافية حتى نهاية الأسبوع والجمعة حالة عدم استقرار جوي بفلسطين

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 22-12 23-13 13-9 بيت لحم 22-12 23-13 13-9 رام الله والبيرة 21-11 22-12 12-8 طولكرم 25-14 26-15 16-12 نابلس 23-13 24-14 14-10 قلقيلية 25-14 26-15 16-12 جنين 25-13 26-13 16-10 سلفيت 22-12 23-13 13-9 طوباس 25-13 26-13 16-10 روابي 23-13 24-14 14-10 الخليل 21-11 22-12 12-8 غزه 24-15 25-15 17-13 أريحا 28-15 29-15 20-13 خانيونس 24-15 25-15 17-13 الأغوار الشمالية 26-13 27-13 18-11 رفح 25-14 26-14 18-12

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئياً إلى صافً بوجه عام وبارداً، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الخميس: يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية؛ ليبقى الجو ربيعياً لطيفاً في المناطق الجبلية، حاراً نسبياً في بقية المناطق نهاراً وبارداً نسبياً إلى بارد ليلاً، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة: تتأثر تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي؛ لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ ليصبح الجو بارداً نهاراً إلى شديد البرودة ليلاً وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، تكون مصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحياناً، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.السبت: يكون الجو غائماً جزئياًن ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نهاراً إلى شديد البرودة ليلاً وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:والله تعالى أعلم