بسبب (كورونا).. السعودية تتخذ إجراءات احترازية على المنافذ الحدودية

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت صحيفة (عكاظ) السعودية، عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، اتخاذ إجراءات احترازية إضافية على المنافذ الحدودية في إطار جهود الوقاية من فيروس (كورونا).



وأكدت الوكالة، أنه نظراً إلى أن إجراءات التعامل مع الأشخاص القادمين من البلدان الموبوءة، تتم حاليا من خلال تتبعهم داخل المملكة، فإن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات إضافية للحد من دخولهم إلى أراضي المملكة، أثناء فترة حضانة الفيروس، أو اتخاذ إجراءات وقائية تجاههم عند المنافذ الحدودية.



ووضعت الداخلية شروطاً لمن يريد دخول المملكة، وهي قيام الجهات الأمنية فوراً بالتنسيق مع نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، ليكون الدخول إلى المملكة، بالنسبة للأشخاص الذين كانوا مسافرين خارج تلك الدول، وفقا لما يأتي:



في حال كان الراغب في دخول المملكة مواطناً سعودياً أو مقيماً فيها، فيتم إشعار السلطات السعودية عند المنفذ، وفق الآلية التي يتفق عليها الجانبان، بأنه كان قادماً إلى تلك الدولة الخليجية من الخارج خلال الـ 14 يوماً الماضية، مع إيضاح الدولة التي سافر إليها، وأن يتم اتخاذ الإجراءات الصحية الاحترازية في المنفذ.



وأوضحت الوكالة، أنه في حال كان القادم مواطناً لإحدى دول مجلس التعاون الخليجي، أو مقيماً فيها أو ماراً بها، فلا يسمح له بدخول المملكة، إلا بعد مضي 14 يوماً متصلة، من تاريخ عودته إلى تلك الدولة الخليجية مع إيضاح الدولة التي سافر إليها، والتأكد من عدم ظهور أعراض المرض عليه.



وستقوم الجهات الأمنية في المملكة، كل فيما يخصه بالتعاون مع أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، ترغب في تطبيق الإجراءات ذاتها، على القادمين إليها من المملكة.