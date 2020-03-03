الأسد يُحدد موعد انتخابات البرلمان السوري

الرئيس السوري بشار الأسد

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسومًا رئاسيًا، بتحديد تاريخ 13 نيسان/ أبريل 2020 موعدًا لانتخابات مجلس الشعب السوري (البرلمان).



ووفق وكالة (سانا) السورية، فقد حدد المرسوم، الذي حمل الرقم 76 للعام 2020، انتخابات الدور التشريعي الثالث للمجلس، ويضم المجلس 250 نائباً، منهم 127 نائيا لقطاع العمال والفلاحين، والباقية لفئات الشعب الأخرى.



وحسب الدستور، يتم انتخاب مجلس الشعب السوري لدورة مدتها أربع سنوات، على أساس الأغلبية البسيطة في دائرة كبرى هي المحافظة.