شاهد: وزير ألماني يرفض مصافحة ميركل بسبب (كورونا)

الذي انتشر فيه المرض بـ 9 من مقاطعات البلاد الـ 16، وبين المدن التي سجلت فيها إصابات فرانكفورت وهامبورغ وبريمي.

رام الله - دنيا الوطنرفض وزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفر، مصافحة المستشارة أنجيلا ميركل، ما وضع الأخيرة في موقف محرج أمام الكاميرات، وذلك حرصاً منه على الوقاية من عدوى فيروس (كورونا) المنتشر في العالم.ووفق الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع، فقد ردت ميركل على سيهوفر بالسلام عن بعد، وأشارت للجميع من دون مصافحة أحد، في الوقتوارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس في ألمانيا، إلى 129 حالة، حيث يتركز أكثر من نصفهم في مقاطعة رينانيا شمال وستفاليا الأكثر اكتظاظاً، وحيث شارك زوجان مصابان نهاية الأسبوع الفائت في الكرنفال السنوي.