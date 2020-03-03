شاهد: وزير ألماني يرفض مصافحة ميركل بسبب (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
رفض وزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفر، مصافحة المستشارة أنجيلا ميركل، ما وضع الأخيرة في موقف محرج أمام الكاميرات، وذلك حرصاً منه على الوقاية من عدوى فيروس (كورونا) المنتشر في العالم.
ووفق الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع، فقد ردت ميركل على سيهوفر بالسلام عن بعد، وأشارت للجميع من دون مصافحة أحد، في الوقت الذي انتشر فيه المرض بـ 9 من مقاطعات البلاد الـ 16، وبين المدن التي سجلت فيها إصابات فرانكفورت وهامبورغ وبريمي.
وارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس في ألمانيا، إلى 129 حالة، حيث يتركز أكثر من نصفهم في مقاطعة رينانيا شمال وستفاليا الأكثر اكتظاظاً، وحيث شارك زوجان مصابان نهاية الأسبوع الفائت في الكرنفال السنوي.
رفض وزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفر، مصافحة المستشارة أنجيلا ميركل، ما وضع الأخيرة في موقف محرج أمام الكاميرات، وذلك حرصاً منه على الوقاية من عدوى فيروس (كورونا) المنتشر في العالم.
ووفق الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع، فقد ردت ميركل على سيهوفر بالسلام عن بعد، وأشارت للجميع من دون مصافحة أحد، في الوقت الذي انتشر فيه المرض بـ 9 من مقاطعات البلاد الـ 16، وبين المدن التي سجلت فيها إصابات فرانكفورت وهامبورغ وبريمي.
وارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس في ألمانيا، إلى 129 حالة، حيث يتركز أكثر من نصفهم في مقاطعة رينانيا شمال وستفاليا الأكثر اكتظاظاً، وحيث شارك زوجان مصابان نهاية الأسبوع الفائت في الكرنفال السنوي.
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