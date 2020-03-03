جونسون: الجيش البريطاني قد يتدخل لمواجهة (كورونا)

بوريس جونسون رئيس الحكومة البريطانية

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رام الله - دنيا الوطن

طالب بوريس جونسون، رئيس الحكومة البريطانية، شعبه بتوخي الدقة، فيما ينشر عن فيروس (كورونا).



وفي مؤتمر صحفي للحكومة البريطانية نشرته وكالة (رويترز) قال جونسون: إن سلطات بلاده على أهبة الاستعداد، وتسعى إلى توفير رعاية صحية كريمة لكل البريطانيين في مواجهة (كورونا)، مشدداً على أن الجيش، سيدعم جهود مكافحة انتشار الفيروس عند الحاجة.



وأوضح قائلاً: "نعد للاحتمالات الأسوأ في مواجهة تفشي (كورونا)، ونحن بحاجة إلى شهرين على الأقل، كي نعرف حجم انتشاره وخطورته، وقد نلجأ إلى منع التجمعات، وإغلاق المدارس كإجراء احترازي في مواجهة الفيروس".



وطالب مواطنيه باتباع الإرشادات الصحية المعلنة في مواجهة الفيروس، لافتاً إلى أن مؤشرات الشفاء على المستوى العالمي مبشرة جداً.