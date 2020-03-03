شؤون فلسطينية

أبو هولي يُؤكد التزام دائرة شؤون اللاجئين بدعم المؤسسات بالمخيمات الفلسطينية

أبو هولي يُؤكد التزام دائرة شؤون اللاجئين بدعم المؤسسات بالمخيمات الفلسطينية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، التزام دائرة شؤون اللاجئين بدعم كافة المؤسسات والمراكز الفاعلة في المخيمات الفلسطينية في الوطن والشتات، لافتاً إلى ن الدائرة لا تدخر جهداً في سبيل دعم للمخيمات، وتأمين التمويل لمشاريعها ذات الأولوية وتلبية احتياجاتها.

وأضاف أبو هولي، خلال استقباله مساء اليوم، رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لمركز شباب مخيم عسكر في مكتبه بمدينة رام الله، بحضور مدير عام دائرة شؤون اللاجئين، أحمد حنون، ومدير عام المخيمات ياسر أبو كشك، ومدير مخيمات الوسط محمد عليان، أن استراتيجية الدائرة للعام الحالي، ترتكز على تطوير ودعم المراكز الشبابية في كافة المخيمات الفلسطينية؛ لتكون حاضنة وداعمة لمواهب ومهارات الشباب، مؤكداً على الدور الذي تلعبه المراكز الشبابية في تنمية قدرات الشباب، وتمكينهم ليكونوا قادة الغد في خدمة مخيمهم وقضية شعبهم العادلة.

وخلال اللقاء استمع أبو هولي من رئيس وأعضاء الوفد إلى مراحل إنجاز مشروع تعشيب "الملعب المغلق" لكرة القدم في مخيم عسكر الممول من دائرة شؤون اللاجئين والذي يخدم كافة شرائح الشباب داخل المخيم وترتيبات افتتاحه خلال الفترة المقبلة تحت رعاية الرئيس محمود عباس، وإطلاق اسم النائب مرزوق الغانم على الملعب، تقديراً لمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية، كما بحث الوفد، تمويل الدائرة لمشاريع شبابية ذات أولوية لمخيم عسكر.

وشكر الوفد دائرة شؤون اللاجئين، ورئيسها أبو هولي، على تمويلهم لمشروع تعشيب الملعب، الذي يأتي ضمن برنامج المشاريع الطارئة، التي تقدمها الدائرة.

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